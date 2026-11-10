Світоліна програла Андрєєвій на старті Підсумкового турніру WTA

Суперницею 32-річної українки була "нейтральна" росіянка Мірра Андрєєва. Про результат та перебіг поєдинку розповідає 24 Канал.

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Як зіграли Світоліна та Андрєєва

У першому сеті рівна гра тривала до рахунку 2:2. У п’ятому геймі стартової партії Андрєєва зуміла зробити брейк і далі зберегла стратегічну перевагу в рахунку.

Еліна Світоліна – Мірра Андрєєва – 0:2 (4:6, 0:6)

Уже в другій партії відсотки влучання першим м’ячем та виграшу першої подачі у нашої тенісистки зменшились до значень, нижчих за 50%. Ця обставина допомогла російській спортсменці вигравати кожен із геймів на прийомі – 0:6.

Рахунок в історії особистих протистоянь тенісисток став 2:1 на користь Андрєєвої.

Що далі для Світоліної

Одна з двох українок на Підсумковому турнірі проведе свій матч другого туру в середу, 11 листопада. Її суперницею стане чешка Кароліна Мухова, яка у першому матчі програла Аріні Сабаленко. Для обох тенісисток цей матч матиме важливе турнірне значення.

Нагадаємо, що вперше в історії у WTA Finals беруть участь одразу дві українки. На жаль, Марта Костюк також поступилась у стартовому поєдинку змагань в американському Індіан-Веллсі.