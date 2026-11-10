Це не спрацювало, – Світоліна вийшла із заявою у США

Світоліна поступилася "нейтральній" Андрєєвій у матчі WTA Finals-2026. Її слова після матчу цитує ресурс btu.org.ua.

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Що сказала Світоліна після матчу

Досвідчена українська гравчиня вперше за 7 років повернулася на Підсумковий турнір, де її поєдинок проти Мірри Андрєєвої завершився невдачею.

Думаю, перший сет був не таким уже й поганим. Я не використала кілька своїх можливостей, а в другій партії суперниця підвищила рівень гри. Я намагалася змінити тактику, але, на жаль, це не спрацювало. Думаю, перед наступним матчем мені буде важливо попрацювати над кількома моментами, зокрема тактичними– прокоментувала Світоліна.

Наступний поєдинок Еліна проведе у середу, 11 листопада. Її суперницею стане чешка Кароліна Мухова, яка у першому матчі програла Аріні Сабаленко. Для обох тенісисток цей матч матиме важливе турнірне значення.

Яке становище українок на Підсумковому турнірі

Нагадаємо, що вперше в історії у WTA Finals беруть участь одразу дві українки: Еліна Світоліна та Марта Костюк.

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Для Марти це перший виступ у вісімці кращих. На жаль, вона також поступилась у стартовому поєдинку змагань в американському Індіан-Веллсі.

Еліна четвертий раз виступає на турнірі. З трьох попередніх виступів вона двічі доходила до фіналу, у 2018 – ставала чемпіонкою.