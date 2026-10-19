Роналду наказали за бойкот сборной Португалии – сумма штрафа поражает

Досрочный уход Криштиану Роналду из сборной Португалии после ссоры с тренером Жорже Жезушем имел для игрока свои последствия. Футбольная ассоциация страны объявила, как именно намерена проучить главную звезду европейской "селесао".

До конца года Роналду упустит две возможности увеличить свой голевой счет и приблизиться к заветной отметке в 1000 голов за карьеру. Также его ждут финансовые санкции, которые могут разве что вызвать улыбку, пишет 24 Канал.

Наказание для Роналду

Дело Роналду, который в октябре без разрешения тренерского штаба уехал из сборной, обидевшись на то, что его не выпустили на поле в матче с Норвегией, рассматривал дисциплинарный совет. Он постановил, что Криштиану виновен в однократном умышленном нарушении, которое предусматривает штраф в размере "целых" 255 евро.

Ситуация была бы для Роналду смешной, если бы не другое наказание – а именно дисквалификация на 30 дней. Таким образом, на ноябрьские матчи с Данией и Уэльсом португальцы точно останутся без своей главной звезды.

Скандал между Роналду и Жезушем

Гнев Роналду вызвало решение главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша не выпускать КриРо со скамейки запасных в матче против Норвегии.

После этого пятикратный обладатель "Золотого мяча" выдвинул тренеру ультиматум относительно своего участия в следующей игре с Данией, но Жезуш отказался пойти на уступки звезде. В ответ на это Криштиану покинул команду, нарушив тем самым правила ФИФА.

Еще до начала международной паузы Роналду говорил, что хочет быть полезен сборной как на поле, так и за его пределами, и мечтал забить в составе национальной команды тот самый 1000-й гол в карьере, к которому он так долго идет.