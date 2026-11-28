Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко отреагировала на заявление Александры Меркушиной о нездоровой атмосфере в сборной. Она обвинила коллегу в умалчивании о другой стороне конфликта.

После своего этапа смешанной эстафеты Кубка мира в Контиолахти Кристина Дмитренко прокомментировала нашумевшие слова Меркушиной о внутренних проблемах украинской команды. В интервью "Суспильне Спорт" биатлонистка объяснила, почему считает публичную критику коллеги несправедливой.

Дмитренко возмутилась заявлением Меркушиной

По словам Кристины, в конфликте есть две стороны, однако Александра рассказала лишь о собственном видении ситуации и претензиях к тренерскому штабу.

Есть и обратная сторона этой истории, нет одного виновного. Это было очень некрасиво с ее стороны, я так считаю. Она говорила только за себя, за тренеров. Но то, что они делают со своей стороны, – об этом они молчат. Неприятно,

– заявила Дмитренко.

Биатлонистка также рассказала, что новость об интервью Меркушиной застала команду по дороге на гонку. Спортсменки как раз просматривали эстафету, когда услышали публичные обвинения.

И тут – бац! – интервью. Такой осад остался, вообще неприятно все это слышать. Я думаю, это должно решаться внутри команды,

– добавила Кристина.

Почему Дмитренко удивилась претензиям Меркушиной

Отдельно Дмитренко обратила внимание на то, что Меркушина не тренируется вместе с основной командой под руководством Оксаны Хвостенко.

Александра вообще не имеет отношения к нашей команде А под руководством Оксаны Хвостенко, она – команда Б. Тренируется с отцом и Настей. Они отдельно от нас. Так что все это непонятно,

– сказала Дмитренко.

Напомним, ранее биатлонистка сборной Украины Александра Меркушина раскритиковала старшего тренера команды Оксану Хвостенко. Эмоциональный эпизод произошел сразу после гонки Кубка мира.

Сейчас мне тяжело психологически, у нас какая-то нездоровая атмосфера в команде, у меня нездоровая атмосфера с тренершей. То, что происходит – у меня нет слов, что себе позволяет тренер: обзывать мою семью, других тренеров, доходить до таких унижений,

– заявила спортсменка.

Также она сообщила, что морально готова покинуть расположение основной сборной и продолжить выступления на уровне Кубка IBU. По ее словам, проблемы внутри команды продолжаются уже довольно долгое время.

Александр Меркушина и Антон Дудченко сегодня провалили одиночную смешанную эстафету, заняв лишь 18-е место. Зато украинская четверка в составе Елены Городной, Кристины Дмитренко, Виталия Мандзина и Дмитрия Пидручного заняла шестое место в классической смешанной эстафете.