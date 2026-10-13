Месси не пригласили: появились новые подробности о "Золотом мяче" 2026 года

Лионель Месси не будет вручать "Золотой мяч" в 2026 году, поскольку аргентинца не пригласили на церемонию для этой цели. Ранее фанаты предполагали, что футболист может получить особую роль на гала-вечере в Лондоне.

Впрочем, отсутствие подтверждения участия звезды Интер Майами не помешало обсуждению его возможного приезда в столицу Великобритании. В футбольных сообществах уже выдвинули несколько версий, связанных с предстоящей церемонией и главной индивидуальной наградой в футболе, передает 24 Канал.

Почему Месси могут не увидеть на церемонии "Золотого мяча"

По информации журналиста Фабрицио Романо, участие 39-летнего аргентинца в церемонии вручения "Золотого мяча" пока не подтверждено. Также сообщается, что Месси не приглашали для вручения награды победителю.

Lionel Messi will not be presenting a trophy to any of the winners at the Ballon d’Or, as he has not been invited to do so. Also Messi’s attendance at the Ballon d’Or gala has not yet been confirmed. https://t.co/T9rl8X8UdU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2026

В то же время ранее различные фан-сообщества футболиста распространяли информацию о том, что аргентинец все же может посетить мероприятие. По этим предположениям, он мог приехать в Лондон вместе с женой Антонеллой Рокуццо и детьми.

Церемония состоится в понедельник, 26 октября, и станет 70-й в истории награды. Победителя определят по результатам голосования 100 журналистов из стран, входящих в первую сотню рейтинга ФИФА.

Месси или Ямаль: какие теории обсуждают болельщики

Одно из предположений фанатов заключается в том, что Месси может приехать в Лондон ради своего девятого "Золотого мяча". Сторонники этой версии связывают возможный триумф аргентинца с его выступлениями на чемпионате мира 2026 года, где он вновь продемонстрировал феноменальный уровень и помог сборной Аргентины дойти до финала.

Другая теория предполагает, что Месси мог бы вручить награду следующему обладателю престижного приза. В таком случае среди возможных кандидатов сторонники этой версии называют Ламина Ямаля – звезду Барселоны и чемпиона мира 2026 года в составе сборной Испании. Ямаль знаком с Месси еще с детства: их общая история связана с Барселоной, где аргентинец стал легендой клуба.