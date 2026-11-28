У Лионеля Месси будет больше свободного времени для дел, не связанных с футболом. Его сезон 2026 года завершился.

В заокеанской лиге MLS сменится чемпион. Действующий обладатель трофея вылетел уже в первом раунде плей-офф, пишет 24 Канал.

Как сыграли Месси и Интер

В ночь на субботу, 28 октября, обладатель 8 "Золотых мячей" и его партнеры сыграли выездной матч против "Колумбус Крю".

Колумбус Крю – Интер Майами – 1:0 (2:0 в серии)

Гол: Родригес 90+2

В первом матче команда из Флориды потерпела досадное поражение со счетом 0:3, а сама игра завершилась скандалами по поводу того, что легендарный аргентинец мог получить красную карточку в одном из эпизодов.

В ответном матче счет предыдущей игры не имел значения, ведь в плей-офф MLS действует правило серии, где команды играют до двух побед.

Коламбус Крю – Интер Майами: видео обзор

Единственный гол в матче на 90+2 минуте забил уругвайский полузащитник Сантьяго Родригес.

Что дальше для Месси

Его команда вылетела в первом же раунде плей-офф. Следующий сезон в Северной Америке начнется в феврале.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси останется в футболе как минимум до того момента, когда ему исполнится 41 год. Легендарный аргентинский футболист пока не рассматривает варианты завершения карьеры.