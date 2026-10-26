Месси неожиданно проигнорировал церемонию вручения "Золотого мяча" 2026

Уже сегодня вечером мир узнает имя обладателя "Золотого мяча" 2026 года. Известно, прибыл ли в Лондон на церемонию награждения один из фаворитов в этой номинации – Лионель Месси.

Как сообщает издание Marca, аргентинца до сих пор нет в Лондоне. Более того, он вообще не планирует приехать туда сегодня.

Кто является главным фаворитом на получение "Золотого мяча"

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси пропустит церемонию награждения в Лондоне сегодня вечером. По данным издания Marca, главная причина – плотный график в календаре аргентинца, а не то, что он узнал о том, что не получит награду.

Дело в том, что всего несколько дней назад футболист вместе с семьей летел из США в Испанию, чтобы получить престижную премию принцессы Астурийской за выдающиеся достижения в спорте. После этого Месси сразу вернулся в США, где фактически сразу же после выхода из самолета провел матч против Нью-Йорк Ред Буллз.

Ранее также стало известно, что на церемонию вручения "Золотого мяча" не приедет Хвича Кварацхелия. Вингер ПСЖ также назывался одним из главных фаворитов на получение главного индивидуального трофея в футболе. Впрочем, игрок сборной Грузии недавно получил тяжелую травму и выбыл из строя до конца сезона.

Среди присутствующих в Лондоне главными фаворитами остаются Гарри Кейн, Килиан Мбаппе и Ламин Ямаль. Именно англичанину больше всего прочат победу в этом году. Более того, сообщалось, что сам игрок Баварии знает об этом, поскольку его уже пригласили на официальную фотосессию с трофеем.

Гарри Кейн в прошлом сезоне выиграл "Золотую бутсу" – награду лучшему бомбардиру Европы. Бавария стала чемпионом Германии. Также Кейн стал бронзовым призером чемпионата мира в США, Канаде и Мексике.

Что известно о церемонии награждения "Золотым мячом"

Церемония вручения "Золотого мяча" в этом году состоится в Лондоне, а не в Париже. Смена места проведения связана с 70-летним юбилеем трофея и почтением памяти его первого обладателя Стэнли Мэтьюза. Церемония начнется в 22:00 по киевскому времени.

Права на показ церемонии принадлежат популярной спортивной платформе DAZN. Кроме того, сервис принял решение транслировать церемонию награждения "Золотым мячом" бесплатно.