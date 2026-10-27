"Не думаю, что этот поляк здесь надолго": легенда Динамо высказался о новом тренере команды
После поражения от Полесья в чемпионате Украины в Динамо сменился тренер. Игоря Костюка отправили в отставку, а Мацей Кендзьорек уже дебютировал во главе киевлян в качестве исполняющего обязанности главного тренера.
Своим мнением о новом тренере столичной команды поделился легендарный игрок Динамо Олег Кузнецов. Он высказался об этом в интервью изданию БЛИК.
Что Кузнецов сказал о Кендзьореке
По словам Олега Кузнецова, к отставке Игоря Костюка с поста главного тренера Динамо все шло. У него был огромный кредит доверия, особенно после того, как он вылетел из квалификации в Лигу Европы и Лигу конференций.
Любого другого на его месте уволили бы гораздо раньше. Однако ему дали возможность продолжать работать, подтягивать молодежь, с которой он работал в юношеской команде U-19. Впрочем, всему есть предел. Терпение лопнуло, потому что не было ни результата, ни игры. Качество футбола откровенно не впечатляло,
– отметил Кузнецов.
Что касается Кендзьорека, то украинский специалист выразил уверенность, что тот не задержится в Динамо надолго. Даже несмотря на то, что привез своих ассистентов. Хотя добавил, что для каждого тренера все решает результат.
Если киевляне успешно пройдут осенне-зимний отрезок до паузы, закрепятся в первой тройке и будут иметь шансы весной бороться за чемпионство, то Кендзьорека вполне могут оставить,
– отметил легендарный ветеран Динамо.
По словам Кузнецова, сейчас делать выводы об уровне Кендзьорека как тренера рано. Одного матча против Кудровки недостаточно. За такой короткий срок кардинально что-то перестроить невозможно. Впереди будет пауза на сборные, и это для поляка отличная возможность поработать с командой.
Что известно о Кендзьореке
Мацей Кендзьорек работал в тренерском штабе Динамо под руководством и Александра Шовковского, и Игоря Костюка. Там он отвечал за стандарты, то есть за тактику при розыгрыше угловых и штрафных.
Сообщалось, что президент киевлян Игорь Суркис на должность наставника столичной команды рассматривал экс-тренера Шахтера Патрика ван Леувена. Он как раз был уволен из Кривбасса.
Кендзьорек же после победы над Кудровкой сразу же получил сложный экзамен в Кубке Украины. Динамо под руководством поляка встретилось на выезде с Шахтером.