"Не думаю, что этот поляк здесь надолго": легенда Динамо высказался о новом тренере команды

После поражения от Полесья в чемпионате Украины в Динамо сменился тренер. Игоря Костюка отправили в отставку, а Мацей Кендзьорек уже дебютировал во главе киевлян в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Своим мнением о новом тренере столичной команды поделился легендарный игрок Динамо Олег Кузнецов. Он высказался об этом в интервью изданию БЛИК.

Что Кузнецов сказал о Кендзьореке

По словам Олега Кузнецова, к отставке Игоря Костюка с поста главного тренера Динамо все шло. У него был огромный кредит доверия, особенно после того, как он вылетел из квалификации в Лигу Европы и Лигу конференций.

Любого другого на его месте уволили бы гораздо раньше. Однако ему дали возможность продолжать работать, подтягивать молодежь, с которой он работал в юношеской команде U-19. Впрочем, всему есть предел. Терпение лопнуло, потому что не было ни результата, ни игры. Качество футбола откровенно не впечатляло,

– отметил Кузнецов.

Что касается Кендзьорека, то украинский специалист выразил уверенность, что тот не задержится в Динамо надолго. Даже несмотря на то, что привез своих ассистентов. Хотя добавил, что для каждого тренера все решает результат.

Если киевляне успешно пройдут осенне-зимний отрезок до паузы, закрепятся в первой тройке и будут иметь шансы весной бороться за чемпионство, то Кендзьорека вполне могут оставить,

– отметил легендарный ветеран Динамо.

По словам Кузнецова, сейчас делать выводы об уровне Кендзьорека как тренера рано. Одного матча против Кудровки недостаточно. За такой короткий срок кардинально что-то перестроить невозможно. Впереди будет пауза на сборные, и это для поляка отличная возможность поработать с командой.

Что известно о Кендзьореке

Мацей Кендзьорек работал в тренерском штабе Динамо под руководством и Александра Шовковского, и Игоря Костюка. Там он отвечал за стандарты, то есть за тактику при розыгрыше угловых и штрафных.

Сообщалось, что президент киевлян Игорь Суркис на должность наставника столичной команды рассматривал экс-тренера Шахтера Патрика ван Леувена. Он как раз был уволен из Кривбасса.

Кендзьорек же после победы над Кудровкой сразу же получил сложный экзамен в Кубке Украины. Динамо под руководством поляка встретилось на выезде с Шахтером.