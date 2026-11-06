В теннисе разгорелся большой скандал: неприятная правда о первой ракетке России попала в эфир
В женском теннисе разразился грандиозный скандал. Он произошел после того, как в прямой эфир попал разговор второй ракетки США Джессики Пегулы с ее тренером о лучшей российской теннисистке Мире Андреевой.
Слова американской теннисистки приводит издание BBC. Похоже, спортсменка не знала, что микрофоны, установленные вокруг корта, могут улавливать и частные разговоры.
О чем говорила Пегула
Пегула назвала россиянку "дивой", которую давно уже пора поставить на место. Американка еще и добавила, что думала, что Андреева хорошая девушка, но оказалось, что нет.
Впоследствии спортсменка из США также раскритиковала работу испанской специалистки Кончиты Мартинес, которая является тренером Андреевой с апреля 2024 года. По ее мнению, наставница сама поощряет недостойное поведение своей подопечной.
Кончита всегда была очень любезна со мной. Впрочем, я немного утратила к ней уважение. Все из-за этой девушки, которую нужно поставить на место,
– возмущалась Пегула.
Тренер американки также поддержал мнение теннисистки. Он заметил, что Андреевой нужен человек, который умел бы ей противоречить. В то же время Пегула признала, какие игровые преимущества есть у россиянки, и высоко оценила ее технические качества.
Она двигается, как кошка. И у нее великолепная подача. Она умная и хорошо предвидит ход игры,
– подчеркнула теннисистка из США.
Она сравнила Андрееву с Коко Гауфф, которая в 19 лет выиграла свой первый турнир серии "Большого шлема". По мнению Пегулы, у россиянки схожие игровые данные, но она уступает американке в психологической устойчивости.
Как отреагировали на инцидент в WTA
WTA признала ответственность за то, что произошло. Организация подтвердила, что не предупредила теннисисток и тренеров о включенных микрофонах, которые были установлены для трансляции тренировок.
Мы искренне приносим извинения за то, что не выполнили свой долг должным образом. Мы не проинформировали теннисисток и их тренеров,
– заявили в организации.
После этого записи тренировок на YouTube удалили. Однако фрагменты разговора уже разлетелись по соцсетям. Ассоциация предупредила, что на будущих тренировках звук будет отключен.
Напомним, что ранее на Итоговом турнире WTA-2026 уже отменили групповую фотосессию участниц. Все из-за патриотической позиции Элины Свитолиной, которая не желала появляться на одном снимке с россиянкой Андреевой и белоруской Сабаленко.