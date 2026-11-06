Патриотический поступок Свитолиной: чем украинка запомнилась на итоговом турнире WTA-2026

Как сообщил известный теннисный журналист Бен Ротенберг на своей странице в социальной сети X, из-за Свитолиной впервые отменили традиционное групповое фото 8 участниц. Элина отказалась фотографироваться рядом с россиянкой и белоруской.

Adv

Как WTA объяснила изменение формата фотосессии

По информации Ротенберга, вместо группового фото теннисисток представят индивидуальными портретами. WTA же объясняет это изменение тем, что это новая концепция, призванная подчеркнуть индивидуальность каждой участницы, ее уникальный стиль и личную историю.

Портреты 2026 года будут выполнены в новой концепции, сосредоточенной на личности каждой теннисистки. Они подчеркнут уникальную историю каждой спортсменки, открывая болельщикам новый взгляд на звезд женского тенниса– отметила WTA в своем сообщении.

Следует отметить, что групповая фотосессия всегда была одной из самых узнаваемых традиций Итогового турнира. Перед началом соревнований 8 лучших теннисисток сезона позировали вместе в дизайнерских нарядах. Фотосессия была частью официальных мероприятий, предшествовавших открытию турнира.

Реклама

В ситуации этого года вполне прослеживается политический контекст. Элина Свитолина с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе и с территории Беларуси, отказывается от совместных фотографий и рукопожатий с представительницами этих двух стран.

В частности, Ротенберг подчеркнул, что совместная фотография была бы невозможна из-за позиции Свитолиной. Среди участниц турнира этого года – белоруска Арина Соболенко и россиянка Мира Андреева. Именно последняя станет первой соперницей украинки на турнире.

Что известно о разводе Свитолиной с Монфисом

В середине октября Элина Свитолина шокировала не только теннисное сообщество своим решением развестись с мужем Гаэлем Монфисом. После этого начало появляться очень много заявлений и реакций, как со стороны французского теннисиста, так и просто посторонних людей.

Сам бывший спортсмен также уже выступил с прощальным заявлением после развода с Элиной Свитолиной. Впрочем, в своем обращении Монфис много говорил не о своих отношениях с украинской теннисисткой, а обратился к своей дочери Скай.