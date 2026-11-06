Патріотичний вчинок Світоліної: чим українка запам'яталась на підсумковому турнірі WTA-2026

Еліна Світоліна / Фото Getty Images
Українська тенісистка Еліна Світоліна відзначилась патріотичним вчинком на підсумковому турнірі WTA-2026. Він безпосередньо пов'язаний з тим, що в змаганнях беруть участь росіянка та білоруска.
Як повідомив відомий тенісний журналіст Бен Ротенберг на своїй сторінці в соцмережі Х, через Світоліну вперше скасували традиційне спільне фото 8 учасниць. Еліна відмовилась фотографуватись поруч із росіянкою та білорускою.
Як WTA пояснила зміну формату фотосесії
За інформацією Ротенберга, замість групового фото тенісисток представлять індивідуальними портретами. WTA ж цю зміну пояснює тим, що це нова концепція, яка покликана підкреслити індивідуальність кожної учасниці, її унікальний стиль і особисту історію.
Портрети 2026 року матимуть нову концепцію, що зосереджена на особистості кожної тенісистки. Вони підкреслять унікальну історію кожної спортсменки, відкриваючи вболівальникам новий погляд на зірок жіночого тенісу
Слід зауважити, що групова фотосесія завжди була однією з найупізнаваніших традицій Підсумкового турніру. Перед початком змагань 8 найкращих тенісисток сезону позували разом у дизайнерському вбранні. Фотосесія була частиною офіційних заходів, що передували відкриттю турніру.
У ситуації цього року цілком простежується політичний контекст. Еліна Світоліна від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема й з території Білорусі, відмовляється від спільних фотографій і рукостискань із представницями цих 2 країн.
Зокрема й Ротенберг наголосив на тому, що спільна фотографія була б неможлива через позицію Світоліної. Серед учасниць цьогорічного турніру білоруска Аріна Сабаленка та росіянка Міра Андрєєва. Саме остання стане першою суперницею українки на турнірі.
Що відомо про розлучення Світоліної з Монфісом
У середині жовтня Еліна Світоліна шокувала не лише тенісну спільноту своїм рішенням розлучитись із чоловіком Гаелем Монфісом. Після цього почало з'являтись дуже багато заяв і реакцій, як із боку французького тенісиста, так і просто сторонніх людей.
Сам колишній спортсмен уже також зробив прощальну заяву після розлучення з Еліною Світоліною. Утім, у своєму зверненні Монфіс багато говорив не про свої стосунки з українською тенісисткою, а звернувся до своєї доньки Скай.
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