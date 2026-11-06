Патріотичний вчинок Світоліної: чим українка запам'яталась на підсумковому турнірі WTA-2026

Як повідомив відомий тенісний журналіст Бен Ротенберг на своїй сторінці в соцмережі Х, через Світоліну вперше скасували традиційне спільне фото 8 учасниць. Еліна відмовилась фотографуватись поруч із росіянкою та білорускою.

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Як WTA пояснила зміну формату фотосесії

За інформацією Ротенберга, замість групового фото тенісисток представлять індивідуальними портретами. WTA ж цю зміну пояснює тим, що це нова концепція, яка покликана підкреслити індивідуальність кожної учасниці, її унікальний стиль і особисту історію.

Портрети 2026 року матимуть нову концепцію, що зосереджена на особистості кожної тенісистки. Вони підкреслять унікальну історію кожної спортсменки, відкриваючи вболівальникам новий погляд на зірок жіночого тенісу– зазначила WTA у своєму меседжі.

Слід зауважити, що групова фотосесія завжди була однією з найупізнаваніших традицій Підсумкового турніру. Перед початком змагань 8 найкращих тенісисток сезону позували разом у дизайнерському вбранні. Фотосесія була частиною офіційних заходів, що передували відкриттю турніру.

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У ситуації цього року цілком простежується політичний контекст. Еліна Світоліна від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зокрема й з території Білорусі, відмовляється від спільних фотографій і рукостискань із представницями цих 2 країн.

Зокрема й Ротенберг наголосив на тому, що спільна фотографія була б неможлива через позицію Світоліної. Серед учасниць цьогорічного турніру білоруска Аріна Сабаленка та росіянка Міра Андрєєва. Саме остання стане першою суперницею українки на турнірі.

Що відомо про розлучення Світоліної з Монфісом

У середині жовтня Еліна Світоліна шокувала не лише тенісну спільноту своїм рішенням розлучитись із чоловіком Гаелем Монфісом. Після цього почало з'являтись дуже багато заяв і реакцій, як із боку французького тенісиста, так і просто сторонніх людей.

Сам колишній спортсмен уже також зробив прощальну заяву після розлучення з Еліною Світоліною. Утім, у своєму зверненні Монфіс багато говорив не про свої стосунки з українською тенісисткою, а звернувся до своєї доньки Скай.