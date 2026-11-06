В теннисе разгорелся большой скандал: неприятная правда о первой ракетке России попала в эфир

Слова американской теннисистки приводит издание BBC. Похоже, спортсменка не знала, что микрофоны, установленные вокруг корта, могут улавливать и частные разговоры.

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О чем говорила Пегула

Пегула назвала россиянку "дивой", которую давно уже пора поставить на место. Американка еще и добавила, что думала, что Андреева хорошая девушка, но оказалось, что нет.

Впоследствии спортсменка из США также раскритиковала работу испанской специалистки Кончиты Мартинес, которая является тренером Андреевой с апреля 2024 года. По ее мнению, наставница сама поощряет недостойное поведение своей подопечной.

Кончита всегда была очень любезна со мной. Впрочем, я немного утратила к ней уважение. Все из-за этой девушки, которую нужно поставить на место– возмущалась Пегула.

Тренер американки также поддержал мнение теннисистки. Он заметил, что Андреевой нужен человек, который умел бы ей противоречить. В то же время Пегула признала, какие игровые преимущества есть у россиянки, и высоко оценила ее технические качества.

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Она двигается, как кошка. И у нее великолепная подача. Она умная и хорошо предвидит ход игры– подчеркнула теннисистка из США.

Она сравнила Андрееву с Коко Гауфф, которая в 19 лет выиграла свой первый турнир серии "Большого шлема". По мнению Пегулы, у россиянки схожие игровые данные, но она уступает американке в психологической устойчивости.

Как отреагировали на инцидент в WTA

WTA признала ответственность за то, что произошло. Организация подтвердила, что не предупредила теннисисток и тренеров о включенных микрофонах, которые были установлены для трансляции тренировок.

Мы искренне приносим извинения за то, что не выполнили свой долг должным образом. Мы не проинформировали теннисисток и их тренеров– заявили в организации.

После этого записи тренировок на YouTube удалили. Однако фрагменты разговора уже разлетелись по соцсетям. Ассоциация предупредила, что на будущих тренировках звук будет отключен.

Напомним, что ранее на Итоговом турнире WTA-2026 уже отменили групповую фотосессию участниц. Все из-за патриотической позиции Элины Свитолиной, которая не желала появляться на одном снимке с россиянкой Андреевой и белоруской Сабаленко.