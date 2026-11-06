В теннисе разгорелся большой скандал: неприятная правда о первой ракетке России попала в эфир

Джессика Пегула / Фото IMAGO
В женском теннисе разразился грандиозный скандал. Он произошел после того, как в прямой эфир попал разговор второй ракетки США Джессики Пегулы с ее тренером о лучшей российской теннисистке Мире Андреевой.
Слова американской теннисистки приводит издание BBC. Похоже, спортсменка не знала, что микрофоны, установленные вокруг корта, могут улавливать и частные разговоры.
О чем говорила Пегула
Пегула назвала россиянку "дивой", которую давно уже пора поставить на место. Американка еще и добавила, что думала, что Андреева хорошая девушка, но оказалось, что нет.
Впоследствии спортсменка из США также раскритиковала работу испанской специалистки Кончиты Мартинес, которая является тренером Андреевой с апреля 2024 года. По ее мнению, наставница сама поощряет недостойное поведение своей подопечной.
Кончита всегда была очень любезна со мной. Впрочем, я немного утратила к ней уважение. Все из-за этой девушки, которую нужно поставить на место
Тренер американки также поддержал мнение теннисистки. Он заметил, что Андреевой нужен человек, который умел бы ей противоречить. В то же время Пегула признала, какие игровые преимущества есть у россиянки, и высоко оценила ее технические качества.
Она двигается, как кошка. И у нее великолепная подача. Она умная и хорошо предвидит ход игры
Она сравнила Андрееву с Коко Гауфф, которая в 19 лет выиграла свой первый турнир серии "Большого шлема". По мнению Пегулы, у россиянки схожие игровые данные, но она уступает американке в психологической устойчивости.
Как отреагировали на инцидент в WTA
WTA признала ответственность за то, что произошло. Организация подтвердила, что не предупредила теннисисток и тренеров о включенных микрофонах, которые были установлены для трансляции тренировок.
Мы искренне приносим извинения за то, что не выполнили свой долг должным образом. Мы не проинформировали теннисисток и их тренеров
После этого записи тренировок на YouTube удалили. Однако фрагменты разговора уже разлетелись по соцсетям. Ассоциация предупредила, что на будущих тренировках звук будет отключен.
Напомним, что ранее на Итоговом турнире WTA-2026 уже отменили групповую фотосессию участниц. Все из-за патриотической позиции Элины Свитолиной, которая не желала появляться на одном снимке с россиянкой Андреевой и белоруской Сабаленко.
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