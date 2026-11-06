У тенісі розгорівся великий скандал: неприємна правда про першу ракетку Росії потрапила в ефір

Джессіка Пегула / Фото IMAGO
У жіночому тенісі розгорівся величезний скандал. Він стався після того, як у прямий ефір потрапила розмова другої ракетки США Джесіки Пегули з її тренером про найкращу російську тенісистку Міру Андрєєву.
Слова американської тенісистки наводить видання BBC. Схоже, спортсменка не знала, що мікрофони, які встановлені довкола корту, можуть ловити й приватні бесіди.
Про що говорила Пегула
Пегула назвала росіянку "дівою", яку давно вже слід поставити на місце. Американка ще й додала, що вважала: Андрєєва хороша дівчина, але виявилось, що ні.
Згодом спортсменка зі США ще й розкритикувала роботу іспанської фахівчині Кончіти Мартінес, яка є тренеркою Андрєєвої з квітня 2024 року. На її думку, наставниця сама заохочує негідну поведінку своєї підопічної.
Кончіта завжди була дуже люб'язною зі мною. Утім, я трохи втратила до неї повагу. Усе через цю дівчину, яку треба поставити на місце
Наставник американки також підтримував думку тенісистки. Він зауважував, що Андрєєвій треба людина, яка б уміла їй заперечувати. Водночас Пегула визнала, які ігрові переваги є в росіянки, та високо оцінила її технічні якості.
Вона рухається, як кішка. І в неї чудова подача. Вона розумна та добре передбачає гру
Вона порівняла Андрєєву з Коко Гауфф, яка в 19 років виграла свій перший турнір серії "Великого шолома". На думку Пегули, в росіянки схожі ігрові дані, але вона поступається американці в психологічній стійкості.
Як відреагували на інцидент у WTA
WTA визнала відповідальність за те, що сталось. Організація підтвердила, що не попередила гравчинь і тренерів про ввімкнені мікрофони, які були встановлені для трансляції тренувань.
Ми щиро перепрошуємо за те, що не виконали свого обов'язку належним чином. Ми не поінформували тенісисток і їхніх тренерів
Після цього записи тренувань на Ютубі видалили. Однак фрагменти розмови вже розлетілись соцмережами. Асоціація попередила, що на майбутніх тренуваннях звук буде вимкнено.
Нагадаємо, що раніше на Підсумковому турнірі WTA-2026 уже скасували групову фотосесію учасниць. Усе через патріотичну позицію Еліни Світоліної, яка не бажала бути на одній світлині з росіянкою Андрєєвою та білорускою Сабаленко.
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