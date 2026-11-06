У тенісі розгорівся великий скандал: неприємна правда про першу ракетку Росії потрапила в ефір

Слова американської тенісистки наводить видання BBC. Схоже, спортсменка не знала, що мікрофони, які встановлені довкола корту, можуть ловити й приватні бесіди.

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Про що говорила Пегула

Пегула назвала росіянку "дівою", яку давно вже слід поставити на місце. Американка ще й додала, що вважала: Андрєєва хороша дівчина, але виявилось, що ні.

Згодом спортсменка зі США ще й розкритикувала роботу іспанської фахівчині Кончіти Мартінес, яка є тренеркою Андрєєвої з квітня 2024 року. На її думку, наставниця сама заохочує негідну поведінку своєї підопічної.

Кончіта завжди була дуже люб'язною зі мною. Утім, я трохи втратила до неї повагу. Усе через цю дівчину, яку треба поставити на місце– обурювалась Пегула.

Наставник американки також підтримував думку тенісистки. Він зауважував, що Андрєєвій треба людина, яка б уміла їй заперечувати. Водночас Пегула визнала, які ігрові переваги є в росіянки, та високо оцінила її технічні якості.

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Вона рухається, як кішка. І в неї чудова подача. Вона розумна та добре передбачає гру– наголосила тенісистка зі США.

Вона порівняла Андрєєву з Коко Гауфф, яка в 19 років виграла свій перший турнір серії "Великого шолома". На думку Пегули, в росіянки схожі ігрові дані, але вона поступається американці в психологічній стійкості.

Як відреагували на інцидент у WTA

WTA визнала відповідальність за те, що сталось. Організація підтвердила, що не попередила гравчинь і тренерів про ввімкнені мікрофони, які були встановлені для трансляції тренувань.

Ми щиро перепрошуємо за те, що не виконали свого обов'язку належним чином. Ми не поінформували тенісисток і їхніх тренерів– заявили в організації.

Після цього записи тренувань на Ютубі видалили. Однак фрагменти розмови вже розлетілись соцмережами. Асоціація попередила, що на майбутніх тренуваннях звук буде вимкнено.

Нагадаємо, що раніше на Підсумковому турнірі WTA-2026 уже скасували групову фотосесію учасниць. Усе через патріотичну позицію Еліни Світоліної, яка не бажала бути на одній світлині з росіянкою Андрєєвою та білорускою Сабаленко.