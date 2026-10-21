Российскую фигуристку Камилу Валиеву лишили нейтрального статуса. Теперь она не может участвовать ни в каких международных турнирах.

В России начали цинично возмущаться по поводу этой ситуации. В частности, президент Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе в интервью российским СМИ выразил полное недовольство отстранением Валиевой, которую называют "новой любовницей Путина".

Почему россияне истерят

Сихарулидзе заявил, что возмущен тем, что Валиеву и других лидеров сборной России лишили нейтрального статуса. Он обвинил Международный союз конькобежцев в несправедливых санкциях. Он также пригрозил союзу жесткими разборками и борьбой за право всех российских фигуристов выступать наравне со всеми. Однако Сихарулидзе забыл упомянуть причину отстранения спортсменов.

Мы разочарованы и недовольны тем, что четверо ведущих российских фигуристов остались без нейтрального статуса. Теперь они не могут выступать на международных соревнованиях. Обязательно будем добиваться справедливости, чтобы они получили этот статус,

– сказал президент Федерации фигурного катания России.

Стоит напомнить, что в 2024 году Валиеву дисквалифицировали за допинг на 4 года. Впрочем, в декабре 2025 года срок дисквалификации истек, и россиянка получила "нейтральный статус". Однако уже в сентябре 2026 года Международный союз конькобежцев лишил "любовницу Путина" этого статуса и запретил ей выступать на соревнованиях.

Как Валиева стала "любовницей Путина"

Статус "новой любовницы Путина" фигуристка Валиева получила потому, что в феврале 2024 года на церемонии открытия "Игр будущего" в Казани сидела на трибунах рядом с главой Кремля. Она находилась именно на том месте, где, согласно дипломатическим протоколам, располагаются люди, наиболее близкие к лидерам стран.

Участие или неучастие фигуристки в различных соревнованиях активно комментируют не только представители ее федерации или спортсмены, но и власть имущие из Кремля, что только подчеркивает "особый статус любовницы Путина" у Валиевой. В частности, недавно возмущение по поводу лишения россиянки нейтрального статуса выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.