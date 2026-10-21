У Росії почали цинічно обурюватись через цю ситуацію. Зокрема, президент Федерації фігурного катання Росії Антон Сіхарулідзе в інтерв'ю російським ЗМІ висловив повне невдоволення відстороненням Валієвої, яку називають "новою коханкою Путіна".

Чому істерять росіяни

Сіхарулідзе сказав, що він обурений через те, що Валієву й інших лідерів збірної Росії позбавили нейтрального статусу. Він звинуватив Міжнародний союз ковзанярів у несправедливих санкціях. Він також пригрозив союзу жорсткими розбірками та боротьбою за право всіх російських фігуристів виступати нарівні з усіма. Однак Сіхарулідзе забув згадати причину відсторонення спортсменів.

Ми розчаровані та незадоволені тим, що 4 російських провідних фігуристів лишились без нейтрального статусу. Тепер вони не можуть виступати на міжнародних змаганнях. Обов'язково будемо домагатись справедливості, щоб вони отримали цей статус,

– сказав президент Федерації фігурного катання Росії.

Варто нагадати, що у 2024 році Валієву дискваліфікували через допінг на 4 роки. Утім у грудні 2025 року термін дискваліфікації закінчився, й росіянка отримала "нейтральний статус". Однак уже у вересні 2026 року Міжнародний союз ковзанярів позбавив "коханку Путіна" цього статусу та заборонив їй виступати на змаганнях.

Як Валієва стала "коханкою Путіна"

Статус "нової коханки Путіна" фігуристка Валієва отримала через те, що в лютому 2024 року на церемонії відкриття "Ігор майбутнього" в Казані сиділа на трибунах поруч із очільником Кремля. Вона була саме на тому місці, де за дипломатичними протоколами перебувають найближчі до лідерів країн люди.

Участь чи неучасть фігуристки в різноманітних змаганнях активно коментують не тільки представники її федерації чи спортсмени, а також і можновладці з Кремля, що тільки підкреслює "особливий статус коханки Путіна" у Валієвої. Зокрема, нещодавно обурення через позбавлення нейтрального статусу росіянки висловлював спікер президента Росії Дмитро Пєсков.