Матч, в котором нужно набирать очки: интервью с Виртом о матче Шахтер – Спортинг

Во вторник, 3 ноября, Шахтер сыграет свой четвертый матч в Лиге чемпионов. Соперником подопечных Арды Турана станет португальский Спортинг.

В последний раз "горняки" встречались с лиссабонцами в триумфальном для себя в еврокубках сезоне 2008/09. Впрочем, тогда в Лиге чемпионов "оранжево-черные" дважды уступили португальцам.

К очному поединку Шахтер и Спортинг подходят после поражений в предыдущем туре Лиги чемпионов. Украинская команда на выезде уступила "Интеру" со счетом 0:1, а лиссабонцы неожиданно проиграли дома австрийской команде ЛАСК со счетом 2:3.

"Горняки" до конца года остались без Педриньо. Однако есть и положительные новости – Алиссон и Марлон Гомес получили первые вызовы в национальную сборную Бразилии. "Спортинг" же, похоже, остался без главного тренера, и к матчу против "оранжево-черных" его готовит один из ассистентов.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала своими мыслями перед матчем Шахтер – Спортинг поделился бывший голкипер "горняков", а ныне тренер команды Пробой Юрий Вирт.

Чего ожидать от матча Шахтера против Спортинга

Юрий Николаевич, прежде всего, каковы ваши общие ожидания от матча Шахтера против Спортинга?

Я считаю, что в этом матче Шахтер должен набирать очки. Предыдущие три игры "горняков" в Лиге чемпионов показали, что "оранжево-черные" могут хорошо играть в еврокубках. Тем более это будет, пусть и номинально, но домашний матч украинской команды на Стэмфорд Бридж в Лондоне.

Учитывая предыдущий матч подопечных Арды Турана против Интера, где Шахтер показал очень достойную игру, но не добился результата, я ожидаю уверенного выступления от "горняков" и сейчас. Такие поединки дарят положительные эмоции, тем более молодым футболистам. Такое качество игры они должны сохранить и в матче против Спортинга.

Как на Алиссона и Марлона Гомеса повлияет вызов в сборную Бразилии

В лагере Шахтера были положительные новости – это вызов в сборную Бразилии Алиссона и Марлона Гомеса. Тем более то, как мы видели, восприняли этот вызов в лагере "горняков". Добавит ли это необходимого позитива?

Конечно, это порадовало, наверное, всех, всю структуру, весь футбольный клуб. Так часто футболисты не вызывались в сборную Бразилии, и я думаю, здесь выбран правильный вектор. Правильная селекция плюс прогресс футболистов.



Алиссон после гола в ворота Оболони / Фото ФК Шахтер

Конечно, тренеры в Лиге чемпионов обращают внимание на хорошую игру, и поэтому это только придаст всем новых сил и эмоций. Другим бразильским футболистам тоже, ведь они видят, что за командой Шахтер следят, и из команды можно попасть в сборную.

Как вы думаете, не будут ли Алиссон и Марлон Гомес как-то убирать ноги, беречь себя, чтобы не травмироваться?

Нет, нет. Я думаю, что при таком тренере там точно никто не будет убирать ноги. Это клуб, а это сборная, в игре может случиться что угодно, не дай Бог, но все они профессионалы.

Сегодня они в Шахтере, завтра – в сборной, поэтому вообще даже такие вопросы не могут стоять.

Потеря Педриньо и варианты замены бразильского полузащитника

Потеря Педриньо, его до конца года точно не будет. Насколько она значима и кто может его заменить?

Это стопроцентная потеря. Действительно хороший, очень качественный футболист, на нем построена игра. Но те футболисты, которые будут выходить, тем более что глубина состава есть, должны заменить этого качественного игрока.

Проспер Обо появился в заявке на Лигу чемпионов. Как думаете, будут ли у него шансы в еврокубках, учитывая, что он мало играет?

Трудно судить. Мы на сто процентов не знаем, но все-таки шансов, наверное, меньше, хотя все возможно. В Лиге чемпионов тренер больше рассчитывает на других футболистов.

Этот игрок, как мы видим, чаще появляется в чемпионате Украины, поэтому, я думаю, так и будет.

Как вы думаете, кто заменит Педриньо условно в треугольнике в центре поля? Мы понимаем, что, наверное, будут играть Очеретько и Марлон. А кто третий, Назарина или Изаки?

В принципе, Изаки очень хорошо показывает себя, но я больше вижу, что шансы будут у Назарины. Будет Назарина, тем более что он в последней игре против Оболони не выходил в стартовом составе, поэтому здесь, скорее всего, предпочтение будет отдано Назарине.

Проблемы нападающих и кризис реализации

А что делать с нападающим? Кауан Элиас за весь год забил только три гола в одном матче против Кудривки. Доверять ему дальше, ставить его или пора уже посмотреть на кого-то другого в стартовом составе, на того самого Мейрелиша?

Давайте не будем говорить только о Кауане Элиасе. А сколько забил Траоре, а сколько забил Мейрелиш? Давайте тоже вспомним. Поэтому проблема с нападающими есть. Действительно, после того хет-трика Элиас сейчас совсем не результативен, но и остальные не впечатляют.

Мы же тоже не знаем, как проходит тренировочный процесс, как там тренер готовит и кого он ставит. У каждого футболиста бывают такие моменты, когда, действительно, не все получается на футбольном поле. Благодаря работе, благодаря тренировкам нужно где-то забить этот гол и снова почувствовать ту уверенность. Я думаю, что тогда все наладится.

Тем более в квалификации всех этих футболистов никто не сомневается, потому что это игроки очень высокого уровня. Да, есть такой период, но команда создает моменты, у них есть шансы, вот только реализация сейчас подводит. Поэтому я буду надеяться, что реализация и сработает в матче против Спортинга.

Почему Шахтеру трудно создавать моменты

Почему Шахтеру так трудно создавать моменты? Очень трудно создавали моменты против той же Оболони, пока Алиссон не вышел и не решил дело индивидуальными действиями. Из комбинаций же ничего забить не удавалось.

Я согласен с вами. Здесь можно брать не только последнюю игру против Оболони. Та же самая ситуация была против Зари. Мы прекрасно понимаем, что на Лигу чемпионов запредельный настрой, когда звучит гимн Лиги чемпионов, когда стадион практически заполнен до отказа. А чемпионат Украины – это другое дело, и футболисты на сто процентов осознают это.

Когда время поджимает, тогда футболисты включаются на полную и стараются реализовать моменты. У них еще точно много матчей в чемпионате Украины. Поэтому, я думаю, все-таки в плане настроя футболисты не дорабатывают, а потом уже наверстывают то, что упустили.

Лига чемпионов – это совсем другое дело: настрой будет другим, соперник – другим. Там команда включается уже с первых минут.

Но команда создает моменты, и это самое главное. Было очень много моментов, и здесь выход Алиссона на матч против Оболони... Вы видите, классные футболисты, и когда они выходят, моменты реализуются. Их ценят, поэтому их и вызывают в сборную.

Что происходит в Спортинге перед матчем Лиги чемпионов

Вопрос о Спортинге. Они сейчас идут на третьем месте в чемпионате Португалии. Они проиграли предыдущий матч Лиги чемпионов ЛАСКу дома, и вот сейчас на этом фоне ходят слухи, что Паулу Фонсека возглавит Спортинг, а Боржеса уже уволили из команды. Как вообще в таких условиях тренировать и готовить команду к матчу?

Я понимаю, что все уже решено, тренера уволили. Насколько я понимаю, многие уже подтверждают, что Паулу Фонсека придет. А сейчас команду к матчу с Шахтером будет готовить помощник.



Паулу Фонсека / Фото Getty Images

Поэтому, я думаю, это точно не плюс для Спортинга. Плюсом было бы, если бы уже пришел Паулу Фонсека и готовил команду к завтрашнему матчу. Тогда новые эмоции могли бы добавиться с приходом нового главного тренера.

Действительно, эта полоса неудач и в Лиге чемпионов, и в чемпионате... команда могла гораздо больше. Поэтому сейчас и в психологическом плане команда не чувствует себя очень уверенно, и этим должен воспользоваться донецкий Шахтер.

Все-таки они будут играть на домашнем стадионе при поддержке болельщиков. Я думаю, здесь нужно все-таки быть смелее, можно сказать, наглее, играть в атакующий футбол и стараться дожать этого соперника.