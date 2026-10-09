"Его время в футболе подошло к концу": Роналду получил неожиданный совет от семьи

Скандал вокруг Криштиану Роналду в сборной Португалии продолжается даже после окончания международной паузы. На этот раз футболист получил неожиданный совет от своей семьи.

Об этом сообщает издание Goal со ссылкой на португальского журналиста Луиса Вилара. По его словам, семья направила игроку четкий сигнал.

О чем попросила семья Роналду

Как сообщает португальский журналист Луис Вилар, семья Криштиану Роналду посоветовала ему уйти на пенсию. Фактически тихо завершить свою карьеру.

Вместе с тем инсайдер отметил, что Роналду будет трудно принять такое решение. По его словам, 41-летнему футболисту трудно смириться с тем, что пора вешать бутсы на гвоздь, поскольку для Португалии он является настоящим символом страны. Об этом ранее даже заявил министр экономики Португалии.

Роналду не может осознать, что его время в футболе подошло к концу,

– подчеркнул Луис Вилар.

Кроме того, журналист критически отнесся к тому факту, что Роналду вообще продолжает карьеру. По его мнению, технический и физический уровень футболиста очень сильно снизился.

Что известно о скандале с Роналду в сборной

Демарш Криштиану Роналду из сборной Португалии произошел после того, как тренер команды Жорже Жезуш не выпустил его на поле в матче против сборной Норвегии, а затем заявил, что не гарантирует ему место в составе на матч против Дании.

После этого Роналду самовольно покинул расположение команды. Тренер заявил, что ему не за что извиняться перед Роналду. Вместе с тем, по сообщению португальских СМИ, Жезуш готов вызвать Роналду в сборную в ноябре. В то же время футболист обнародовал свою версию событий, согласно которой главный тренер сборной Португалии не сдержал своего слова перед игроком.