Один из фаворитов на "Золотой мяч" неожиданно выбыл из борьбы за награду
Французский нападающий Килиан Мбаппе, вероятно, не выиграет "Золотой мяч" в 2026 году. Менее чем за неделю до церемонии награждения звезда мадридского Реала получил неприятную новость.
Мбаппе сообщили, что он даже не вошел в пятерку игроков, претендующих на "Золотой мяч", пишет WinnaFC.
Мбаппе может не войти в топ-5 футболистов мира
Источник сообщает, что реакция французского нападающего на эту новость была крайне негативной.
Кто же вошел в пятерку лучших – источник не сообщает.
В то же время информация ресурса противоречит данным Motivaciones Futbol, которое накануне сообщало, что именно французский нападающий получит престижную награду.
Отмечается, что футболисту Реала уже сообщили эту новость.
Статистика Мбаппе
В прошлом сезоне француз стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, чемпионата Испании и чемпионата мира.
Так, нападающий забил 25 голов в 31 матче Ла Лиги, тогда как в еврокубках он провел 11 матчей, в которых забил 15 мячей.
На чемпионате мира в США, Канаде и Мексике Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира. За свои 10 голов на мундиале француз получил "Золотую бутсу".
Когда вручат "Золотой мяч"
Церемония Ballon d'Or состоится 26 октября в Лондоне. Голосование за лучшего футболиста мира завершено, поэтому победитель уже известен, но официально об этом объявят во время церемонии награждения.
По мнению болельщиков, фаворитом на получение "Золотого мяча" в 2026 году является Килиан Мбаппе. На втором месте – вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия, а на третьем – нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн.
Среди претендентов на награду также числится Лионель Месси. Аргентинский футболист планирует посетить мероприятие.