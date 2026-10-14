Определена тройка фаворитов на "Золотой мяч" 2026 года

Уже 26 октября состоится церемония вручения "Золотого мяча" 2026 года. Определилась тройка фаворитов на получение главного индивидуального футбольного трофея сезона.

Издание L’Equipe ежегодно проводит опрос среди читателей о том, кто, по их мнению, является фаворитом предстоящей премии. Результаты приводит издание French Football Weekly.

Кто является фаворитами на "Золотой мяч" 2026 года

Фаворитом болельщиков на получение "Золотого мяча" в 2026 году является Килиан Мбаппе. Француз получил 34,2% голосов.

На втором месте – вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия. За него проголосовали 24,3% читателей. А на третьей позиции – нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн, получивший 8,6% голосов болельщиков.

Как фавориты провели прошлый сезон

Стоит отметить, что Мбаппе в прошлом сезоне, хотя и не завоевал командных трофеев ни в Реале, ни в сборной Франции, демонстрировал просто роскошные индивидуальные показатели. В частности, Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, лучшим голеадором Лиги чемпионов и забил больше всего мячей на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Хвича Кварацхелия в составе ПСЖ стал победителем Лиги чемпионов. Его признали лучшим футболистом турнира. Он играл результативно в каждом матче плей-офф главного еврокубкового турнира. Конечно, выдающихся достижений в составе сборной Грузии у него не было, но клубный сезон он провел на самом высоком уровне.

Главное достижение Гарри Кейна в прошлом сезоне – звание лучшего бомбардира Европы, за что он получил "Золотую бутсу". На чемпионате мира сборная Англии с Гарри Кейном в составе завоевала бронзовые медали.

Интересно, что читатели L'Equipe не считают Лионеля Месси фаворитом на получение "Золотого мяча". Он провел выдающийся чемпионат мира в 39 лет. Ранее появлялась информация, что аргентинец вместе с семьей посетит церемонию вручения "Золотого мяча" в Лондоне.

Правда, впоследствии Фабрицио Романо сообщил, что участие Лионеля Месси в церемонии вручения "Золотого мяча" пока что остается под вопросом. Это означает, что если аргентинец и будет там, то только для того, чтобы получить награду, а не вручить ее кому-то другому.