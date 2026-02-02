Мін’юст США випадково розкрив імена 43 жертв Епштейна, – WSJ

Міністерство юстиції США випадково оприлюднило імена щонайменше 43 жертв Джеффрі Епштейна, які не були опубліковані раніше. Серед них згадувалися неповнолітні постраждалі.

Помилка сталася під час публікації великої кількості документів у рамках закону про прозорість, ухваленого Конгресом. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як США випадково "злило" інформацію про жертв Епштейна?

Міністерство юстиції США випадково оприлюднило нову порцію документів у справі покійного фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Там згадуються не відредаговані імена щонайменше 43 постраждалих, у тому числі неповнолітніх на момент злочинів.

У кількох файлах деякі постраждалі фігурують сотні разів, а частина особистих даних – включно з домашніми адресами – залишилася доступною онлайн. Це сталося попри вимоги закону про прозорість документів кримінальних справ щодо редагування чутливої інформації перед публікацією.

Після появи документів постраждалі почали отримувати цькування та переслідування в інтернеті, що додатково шкодить їм.

Юристи звернулися до федерального суду США з вимогою тимчасово закрити доступ до файлів, провести повну перевірку та призначити незалежного контролера для редагування.

Що відомо про нові файли у справі Епштейна?