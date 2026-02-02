Минюст США случайно раскрыл имена 43 жертв Эпштейна, – WSJ

Министерство юстиции США случайно обнародовало имена по меньшей мере 43 жертв Джеффри Эпштейна, которые не были опубликованы ранее. Среди них упоминались несовершеннолетние пострадавшие.

Ошибка произошла во время публикации большого количества документов в рамках закона о прозрачности, принятого Конгрессом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как США случайно "слило" информацию о жертвах Эпштейна?

Министерство юстиции США случайно обнародовало новую порцию документов по делу покойного финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Там упоминаются не отредактированные имена по меньшей мере 43 пострадавших, в том числе несовершеннолетних на момент преступлений.

В нескольких файлах некоторые пострадавшие фигурируют сотни раз, а часть личных данных – включая домашние адреса – осталась доступной онлайн. Это произошло несмотря на требования закона о прозрачности документов уголовных дел по редактированию чувствительной информации перед публикацией.

После появления документов пострадавшие начали получать травлю и преследование в интернете, что дополнительно вредит им.

Юристы обратились в федеральный суд США с требованием временно закрыть доступ к файлам, провести полную проверку и назначить независимого контролера для редактирования.

Что известно о новых файлах по делу Эпштейна?