Минюст США случайно раскрыл имена 43 жертв Эпштейна, – WSJ
Министерство юстиции США случайно обнародовало имена по меньшей мере 43 жертв Джеффри Эпштейна, которые не были опубликованы ранее. Среди них упоминались несовершеннолетние пострадавшие.
Ошибка произошла во время публикации большого количества документов в рамках закона о прозрачности, принятого Конгрессом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как США случайно "слило" информацию о жертвах Эпштейна?
Министерство юстиции США случайно обнародовало новую порцию документов по делу покойного финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Там упоминаются не отредактированные имена по меньшей мере 43 пострадавших, в том числе несовершеннолетних на момент преступлений.
В нескольких файлах некоторые пострадавшие фигурируют сотни раз, а часть личных данных – включая домашние адреса – осталась доступной онлайн. Это произошло несмотря на требования закона о прозрачности документов уголовных дел по редактированию чувствительной информации перед публикацией.
После появления документов пострадавшие начали получать травлю и преследование в интернете, что дополнительно вредит им.
Юристы обратились в федеральный суд США с требованием временно закрыть доступ к файлам, провести полную проверку и назначить независимого контролера для редактирования.
Что известно о новых файлах по делу Эпштейна?
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил, что обнародованные материалы включают более 2 тысяч видео и 180 тысяч изображений, часть из которых имеет порнографический характер.
В документах упоминается и Дональд Трамп, однако, по словам Бланша, полная публикация материалов не содержит доказательств его противоправного поведения.
Американского лидера Дональда Трампа упоминают в файлах Джеффри Эпштейна как потенциального участника серьезных преступлений, в частности в отношении несовершеннолетних. По данным публикаций, девушек привозили на вечеринки в поместье Трампа Мар-а-Лаго и другие места, где они подвергались насилию. Часть жертв была несовершеннолетней.
Файлы содержат имена других известных лиц, которые могли посещать вечеринки Эпштейна, среди них Илон Маск, члены семьи Трампа и адвокаты Аллан Дершовиц и Боб Шапиро.
В новых файлах дела Джеффри Эпштейна появилось фото принца Эндрю, на котором он стоит на коленях возле женщины. Министерство юстиции США также обнародовало электронные письма, которые Эпштейн отправлял Эндрю в 2010 году, и документ 2020 года, касающийся допроса принца по делу Эпштейна.