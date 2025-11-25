Не лише в енергетиці: НАБУ готує нові підозри для фігурантів корупційних схем

Розслідування корупційних схем в енергетичному секторі продовжується. Ба більше, коло підозрюваних у справі "Мідас" буде розширюватися, оскільки слідство встановлює нові факти та фінансові зв'язки.

Про таке під час засідання комітету ВР з питань антикорупційної політики за участі НАБУ, САП, НАЗК, АРМА та СБУ. розповів очільник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, передає 24 Канал.

Як просувається розслідування у справі "Мідас"?

За словами Кривоноса, нині детективи аналізують близько трьох тисяч годин аудіозаписів, на яких фігурують різні імена, компанії та обставини. Порівняння цих записів із фінансовими транзакціями та вилученими документами дає слідству можливість вибудовувати цілісну картину схем.

Очільник НАБУ підкреслив, що вже зараз слідчі бачать ознаки отримання коштів не лише з енергетичного сектору, хоча саме він залишався найбільш пріоритетним і водночас найменш прозорим у частині регулювання.

Окрім того, Кривонос висловив переконання, що кількість фігурантів справи зростатиме.

І у досудовому розслідуванні, я глибоко впевнений, що ми маємо ще підозрюваних у цій справі, і ця справа буде розширюватися,

– резюмував він.

До речі, нещодавно головний детектив НАБУ Олександр Абакумов закликав усіх, хто може бути причетний до оборудок навколо "Енергоатому", добровільно звернутися до детективів, не чекаючи примусових викликів чи обшуків.

