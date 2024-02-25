"Справедлива мобілізація": у профільному комітеті пояснили, що вона передбачає

Справедлива мобілізація не про те, щоб усі обов'язково потрапили до окопів. Мова про справедливий механізм її організації та проведення.

На цьому наголосив голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

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За його словами, перебування на лінії фронту повинно базуватися на ротаційній основі. Крім того, Україні потрібне законодавче визначення терміну перебування на передовій.

Що ж таке справедлива мобілізація

"Передусім, це об'єктивний та повноцінний облік усіх військовозобов'язаних, чітке визначення їхніх обов'язків щодо своєчасного надання у встановлений порядок даних про себе", – зазначив він.

Також справедлива мобілізація передбачає вручення повісток у всім зрозумілий спосіб, що виключає протиправні дії працівників ТЦК з використанням будь-якого насилля, зокрема фізичного.

Мова і про сумлінне виконання військовозобов'язаними обов'язку із самостійної перевірки надходження повістки та підтвердження про її отримання.

Крім того, як наголосив Завітневич, необхідне забезпечення адресного використання військовозобов1язаних відповідно до потреб Сил оборони, військово-облікової спеціальності осіб, стану їхнього здоров'я тощо.

Мотивація теж важлива

Також на переконання Завітневич, важливим є мотивування військовозобов'язаних на підтримання відповідного рівня кваліфікації згідно з військово-професійною підготовкою або її підвищенням та покращення мотиваційного пакета для перебування мобілізованого у війську упродовж затребуваного державою терміну.

Представнк комітету вважає необхідністтю гарантування державою відповідного рівня та тривалості підготовки мобілізованих.

"Законодавчо повинно бути визначено терміни, зміст підготовки та той рівень кваліфікації, за яким мобілізований громадянин вважається підготовленим для виконання бойових завдань", – сказав він.

Завітневич вважає, важливо надати право військовозобов'язаному керувати процесом своєї мобілізації на основі рекрутингу, тобто підписання контракту з Міністерством оборони на визначений термін.