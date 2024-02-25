"Справедливая мобилизация": в профильном комитете объяснили, что она предусматривает

Справедливая мобилизация не о том, чтобы все обязательно попали в окопы. Речь о справедливом механизме ее организации и проведения.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

По его словам, пребывание на линии фронта должно базироваться на ротационной основе. Кроме того, Украине нужно законодательное определение срока пребывания на передовой.

Что же такое справедливая мобилизация

"Прежде всего, это объективный и полноценный учет всех военнообязанных, четкое определение их обязанностей по своевременному предоставлению в установленный порядок данных о себе", – отметил он.

Также справедливая мобилизация предусматривает вручение повесток во всем понятный способ, что исключает противоправные действия работников ТЦК с использованием любого насилия, в частности физического.

Речь и о добросовестном выполнении военнообязанными обязанности по самостоятельной проверки поступления повестки и подтверждения о ее получении.

Кроме того, как отметил Завитневич, необходимо обеспечение адресного использования военнообязанных в соответствии с потребностями Сил обороны, военно-учетной специальности лиц, состояния их здоровья и тому подобное.

Мотивация тоже важна

Также по убеждению Завитневич, важным является мотивирование военнообязанных на поддержание соответствующего уровня квалификации согласно военно-профессиональной подготовке или ее повышением и улучшение мотивационного пакета для пребывания мобилизованного в армии в течение востребованного государством срока.

Представитель комитета считает необходимым гарантирование государством соответствующего уровня и продолжительности подготовки мобилизованных.

"Законодательно должны быть определены сроки, содержание подготовки и тот уровень квалификации, по которому мобилизованный гражданин считается подготовленным для выполнения боевых задач", – сказал он.

Завитневич считает, важно предоставить право военнообязанному управлять процессом своей мобилизации на основе рекрутинга, то есть подписания контракта с Министерством обороны на определенный срок.