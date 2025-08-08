Наразі двоє співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) перебувають під вартою за звинуваченнями у державній зраді. Ще троє фігурують у справі про скоєння ДТП – їм оголошено підозри, триває слідство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву директора НАБУ Семена Кривоноса на брифінгу.

Що відомо про справи щодо працівників НАБУ?

Під час брифінгу в п'ятницю, 8 серпня, Семен Кривонос розкрив деталі справ щодо працівників НАБУ.

Двоє співробітників знаходяться під вартою, не тільки під слідством. У нас ще троє співробітників, яким повідомлено про підозру у скоєнні ДТП. Зараз слідство триває,

– пояснив він.

Пізніше Кривонос уточнив, що двоє співробітників НАБУ перебувають під вартою за звинуваченнями у державній зраді.

Він зазначив, що у відомстві ініціювали два внутрішні службові розслідування. Також Кривонос звернувся до СБУ з проханням надати докази причетності двох співробітників до російського впливу.

Вчора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист з СБУ. Але мені не надано дозвіл на розголошення його змісту публічну. Але я точно буду звертатися за додатковими матеріалами. Чекаю відповідь щодо іншого співробітника,

– додав директор НАБУ.

За його словами, наразі немає підстав приховувати ці матеріали від українського суспільства, колективу НАБУ та міжнародних партнерів. Кривонос також закликав СБУ оприлюднити всі наявні документи щодо обох співробітників у відкритому доступі.