Спроби використання газу як зброї повинні мати наслідки, – МЗС Німеччини

Німецька міністерка наголосила, що спроби використовувати газові поставки як тиск на споживачів повинні мати наслідки. Вона уточнила, що мовиться про "Північний потік-2".

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зробила відповідну заяву про газ та російський трубопровід у Римі.

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За тиск газом має бути відповідальність

Бербок зазначила, що спроби використовувати газові поставки як спосіб тиску на споживачів повинні мати наслідки.

Якщо енергетика використовується як зброя, то мають бути наслідки для всієї енергетичної інфраструктури, до якої належить "Північний потік 2",

– наголосила вона.

Міністерка уточнила, що цю ж позицію вона висловлювала й раніше, під час свого візиту до Вашингтона.

Також Бербок наголосила що "Північний потік 2" має "стратегічне значення", а питання поділу постачальника газу та оператора газопроводу має бути прояснене повністю.

"Тому зараз процес сертифікації "Північного потоку 2" припинено", – нагадала глава відомства. Пояснюється це тим, що одна й та сама компанія є і виробником, і продавцем ресурсу.

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Для запуску російський газопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі, зокрема відповідати правилам Третього енергопакета.

У листопаді 2021 року Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу. Її відновлять, коли газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

Попри відсутність дозволів, "Північний потік-2" наповнюють газом.

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