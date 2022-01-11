"Критикувати "Північний потік-2" – неправильно"

Залежність Німеччини від російського газу слід враховувати, критикуючи скандальний газопровід. Про це Міхаель Кречмер заявив у інтерв'ю.

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Останніми місяцями ми всі були зайняті "Північним потоком-2" – проєктом, який зривали американці зі своїх енергетичних, політичних інтересів, а деякі партії в Німеччині критикують досі. Я вважаю це неправильним,

– сказав політик.

Він наголосив, що з одного боку слід бачити економічні інтереси США, а з іншого – залежність від російського газу.

США проти нових обмежень щодо газопроводу

У Білому домі виступили проти запровадження нових санкцій щодо "Північного потоку-2". Адміністрація Джо Байдена вважає, що вони "не матимуть потрібних наслідків" і "підірвуть єдність" Європи.

Представник Держдепу Нед Прайс наголосив, що США і досі вважають газопровід "шкідливим російським проєктом", однак санкції до нього "не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії чи захистити Україну".

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Для запуску "Північний потік-2" має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі, зокрема відповідати правилам Третього енергопакета.

У листопаді 2021 року Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу. Її відновлять, коли газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

Попри те, що дозволів досі немає, "Північний потік-2" наповнюють газом.

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