Спікер Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс на брифінгу 2 січня пояснив, чому саме Білий дім так вважає. Мовляв, нові санкції "підірвуть єдність" Європи.
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Держдеп США проти нових санкцій до "Північного потоку-2"
Речник Держдепу Нед Прайс заявив, що:
- США та Європа повинні виступати єдиним фронтом проти російської загрози Україні.
- А от заходи тиску (зокрема й нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2"), мовляв, цей єдиний фронт ставлять під загрозу.
Чому у Білому домі саме зараз озвучили ставлення до санкцій від США до "Північного потоку-2"?
- Річ у тім, що у Сенаті буквально на тижні заплановано голосування щодо поправки республіканця Теда Круза до бюджету, яка передбачає якраз такі санкції.
- Круз при цьому може заручитися підтримкою частини демократів (наразі їх із республіканцями у Сенаті 50 на 50) в обмін на розблокування посольських призначень.
Наше занепокоєння в тому, що у випадку прийняття цієї поправки вона тільки підірве єдність наших європейських союзників у вирішальний момент. Момент, коли нам потрібно виступити єдиним фронтом у відповідь на російську загрозу Україні,
– так пояснив Нед Прайс позицію Білого дому.
Разом із тим він наголосив, що Штати продовжують вважати "Північний потік-2" "шкідливим російським проєктом" та "поганою для Європи угодою". Але санкції до нього "не є справжньою спробою протистояти подальшій агресії Росії чи захистити Україну".
До теми про загрозу Росії й "Північний потік-2":
- Блінкен: "Важко уявити, що "Північний потік-2" запрацює, якщо Росія нападе на Україну".
- Мельник: "Суперечки нового уряду Німеччини щодо "Північного потоку" – шанс для України".
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