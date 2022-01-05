Про це Блінкен сказав на своєму брифінгу. Ба більше, схожі заяви робили не тільки у США.

До речі США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", – Politico

Наприклад, представник партії "Зелених" Омід Нуріпур припускає, що "Північний потік-2" можуть зупинити у випадку нового вторгнення Кремля в Україну. Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек теж не заперечив, що проєкт можуть зупинити у випадку агресії Росії.

Що зараз відбувається з "Північним потоком-2"

Росія збудувала газопровід "Північний потік-2". Однак перед запуском газопровід треба сертифікувати, він має відповідати всім європейським нормам.

16 листопада Німеччина призупинила процес сертифікації російського газогону. Причина – необхідність реорганізації відповідно до німецького законодавства. Польська державна нафтогазова компанія PGNiG заявила, що розгляд заявки на сертифікацію російського газопроводу призупинили через прийняття їхньої позиції. Там додали, що це тільки "перший крок".

У ЗМІ з'явилась інформація, що Штати готують нові санкції проти газопроводу. 14 січня Сенат нібито голосуватиме за відповідний законопроєкт. Його ініціював сенатор-республіканець Тед Круз.

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