Об этом Блинкен сказал на своем брифинге. Более того, похожие заявления делали не только в США.

Кстати США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2", – Politico

Например, представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что "Северный поток-2" могут остановить в случае нового вторжения Кремля в Украину. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек тоже не возразил, что проект могут остановить в случае агрессии России.

Что сейчас происходит с "Северным потоком-2"

Россия построила газопровод "Северный поток-2". Однако перед запуском газопровод надо сертифицировать, он должен соответствовать всем европейским нормам.

16 ноября Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода. Причина – необходимость реорганизации в соответствии с немецким законодательством. Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что рассмотрение заявки на сертификацию российского газопровода приостановили из-за принятия их позиции. Там добавили, что это только "первый шаг".

В СМИ появилась информация, что Штаты готовят новые санкции против газопровода. 14 января Сенат якобы будет голосовать за соответствующий законопроект. Его инициировал сенатор-республиканец Тед Круз.

Обратите внимание! Еще осенью американские СМИ заявили, что Россия стягивает войска к границе. Впоследствии в украинской разведке предупредили, что Москва может напасть в январе – феврале 2022 года. Как утверждает Conflict Intelligence Team, Россия продолжает наращивать войска.

Как Россия стягивает войска к границе с Украиной: смотрите видео