По данным СМИ, законопроект Круза требует, чтобы против газопровода ввели санкции в течение 15 дней после принятия документа. Более того, Конгресс сможет проголосовать за возобновление санкций, если президент примет решение отказаться от них.

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Чтобы принять законопроект, необходимо 60 голосов. Круз и другие республиканцы убеждены, что смогут их получить.

Мы выиграем это голосование с подавляющим большинством,

– заявил один из республиканцев.

Politico отметил, что голосование имеет очевидный политический риск для демократов.

"Северный поток-2" могут остановить

Представитель партии "Зеленых" Омид Нурипур предполагает, что "Северный поток-2" могут остановить.

В частности, такой вариант будут рассматривать в случае нового вторжения Кремля в Украину.

Нурипур подчеркнул, что его партия всегда выступала против российского проекта.

В то же время политик признал: газопровод трудно остановить потому, что он уже построен, и речь идет только о сертификации.

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