За даними ЗМІ, законопроєкт Круза вимагає, аби проти газопроводу запровадили санкції упродовж 15 днів після ухвалення документу. Ба більше, Конгрес зможе проголосувати за відновлення санкцій, якщо президент ухвалить рішення відмовитися від них.

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Щоб ухвалити законопроєкт, необхідно 60 голосів. Круз та інші республіканці переконані, що зможуть їх отримати.

Ми виграємо це голосування з переважною більшістю,

– заявив один з республіканців.

Politico зауважило, що голосування має очевидний політичний ризик для демократів.

"Північний потік-2" можуть зупинити

Представник партії "Зелених" Омід Нуріпур припускає, що "Північний потік-2" можуть зупинити.

Зокрема, такий варіант розглядатимуть у випадку нового вторгнення Кремля в Україну.

Нуріпур наголосив, що його партія завжди виступала проти російського проєкту.

Водночас політик визнав: газопровід важко зупинити тому, адже він вже збудований і мовиться тільки про сертифікацію.

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