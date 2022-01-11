"Критиковать "Северный поток-2" – неправильно"

Зависимость Германии от российского газа следует учитывать, критикуя скандальный газопровод. Об этом Михаэль Кречмер заявил в интервью.

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В последние месяцы мы все были заняты "Северным потоком-2" – проектом, который срывали американцы из-за своих энергетических, политических интересов, а некоторые партии в Германии критикуют до сих пор. Я считаю это неправильным,

– сказал политик.

Он отметил, что с одной стороны следует видеть экономические интересы США, а с другой – зависимость от российского газа.

США против новых ограничений относительно газопровода

В Белом доме выступили против введения новых санкций в отношении "Северного потока-2". Администрация Джо Байдена считает, что они "не будут иметь нужных последствий" и "подорвут единство" Европы.

Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что США до сих пор считают газопровод "вредным российским проектом", однако санкции к нему "не являются настоящей попыткой противостоять дальнейшей агрессии России или защитить Украину".

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Для запуска "Северный поток-2" должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе, в частности соответствовать правилам Третьего энергопакета.

В ноябре 2021 года Германия остановила сертификацию газопровода. Ее восстановят, когда газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Несмотря на то, что разрешений до сих пор нет, "Северный поток-2" наполняют газом.

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