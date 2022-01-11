Попытки использования газа в качестве оружия должны иметь последствия, – МИД Германии

Немецкий министр подчеркнула, что попытки использовать газовые поставки как давление на потребителей должны иметь последствия. Она уточнила, что речь идет о "Северном потоке-2".

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала соответствующее заявление о газе и российском трубопроводе в Риме.

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За давление газом должна быть ответственность

Бербок отметила, что попытки использовать газовые поставки как способ давления на потребителей должны иметь последствия.

Если энергетика используется как оружие, то должны быть последствия для всей энергетической инфраструктуры, к которой принадлежит "Северный поток 2",

– подчеркнула она.

Министр уточнила, что эту же позицию она высказывала и раньше, во время своего визита в Вашингтон.

Также Бербок подчеркнула, что "Северный поток 2" имеет "стратегическое значение", а вопрос раздела поставщика газа и оператора газопровода должен быть прояснен полностью.

"Поэтому сейчас процесс сертификации "Северного потока 2" прекращен", – напомнила глава ведомства. Объясняется это тем, что одна и та же компания является и производителем, и продавцом ресурса.

"Северный поток-2": последние новости

Для запуска российский газопровод должен получить соответствующие сертификаты в Евросоюзе, в частности, соответствовать правилам Третьего энергопакета.

В ноябре 2021 года Германия остановила сертификацию газопровода. Ее восстановят, когда газопровод проведет реорганизацию в соответствии с немецким законодательством.

Несмотря на отсутствие разрешений, "Северный поток-2" наполняется газом.

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