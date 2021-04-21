У США чоловік застрелив людину у продуктовому магазині: опублікували фото злочинця

У Нью-Йорку 20 квітня трапилась стрілянина в одному з продуктових магазинів округу Нассау. Внаслідок подій 1 людина загинула, а ще 2 – постраждали.

Комісар поліції Патрік Райдер встановив особу, яка загинула. Це був 49-річний чоловік.

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Двоє постраждалих доставили у лікарню. Наразі невідомо ні їхні імена, ні стан, у якому вони перебувають.

Деталі стрілянини

Департамент поліції повідомив, що це трапилось в офісі на верхньому поверсі супермаркету Stop & Shop на Лонг-Айленді.

Стрілянину влаштував 30-річний Габріель Девітт Вілсон. Його ще не затримали правоохоронці. Він після вчиненого втік, стрибнувши на автобус. Мотив злочину – невідомий.

Наразі намагаються з'ясувати, чи працював він колись у цьому магазині.



Габріель Девітт Вілсон / Фото поліції

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