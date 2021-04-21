У США чоловік застрелив людину у продуктовому магазині: опублікували фото злочинця

У Нью-Йорку 20 квітня трапилась стрілянина в одному з продуктових магазинів округу Нассау. Внаслідок подій 1 людина загинула, а ще 2 – постраждали.
Джерело:NBC
Комісар поліції Патрік Райдер встановив особу, яка загинула. Це був 49-річний чоловік.
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Двоє постраждалих доставили у лікарню. Наразі невідомо ні їхні імена, ні стан, у якому вони перебувають.
Деталі стрілянини
Департамент поліції повідомив, що це трапилось в офісі на верхньому поверсі супермаркету Stop & Shop на Лонг-Айленді.
Стрілянину влаштував 30-річний Габріель Девітт Вілсон. Його ще не затримали правоохоронці. Він після вчиненого втік, стрибнувши на автобус. Мотив злочину – невідомий.
Наразі намагаються з'ясувати, чи працював він колись у цьому магазині.
Габріель Девітт Вілсон / Фото поліції
Стрілянина у США: інші випадки
- У Чикаґо 18 квітня в стрілянині біля McDonald's постраждав 29-річний чоловік. Також загинула 7-річна дівчинка, яка, ймовірно, є його донькою.
- В американському штаті Техас у цей же день внаслідок ще однієї стрілянини загинули 3 людини.
- 15 квітня чоловік у США застрелив 8 людей, а після цього вчинив самогубство.