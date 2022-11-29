Ситуація для Росії погіршується, – ексглава МЗС про санкції та приїзд О'Браєна до України

Рада ЄС ухвалила рішення додати обхід санкцій проти Росії до списку кримінальних злочинів. Це безпрецедентне рішення, яке матиме гарні результати.

Про це 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, Росія станом на сьогодні знаходить способи обходити санкції.

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Однак порушення санкційних обмежень стали більше ніж просто економічним аспектом.

Якщо це підняли до рівня злочинів, за якими йтиме кримінальна відповідальність, це означає, що ситуація для Росії погіршується. Я не думаю, що якийсь європейський бізнесмен раптом захоче порушити ці закони і опинитися у тюрмі,

– сказав Огризко.

Навіщо представник Держдепу США приїхав до Києва

Координатор з питань санкцій Державного департаменту США Джим О'Браєн 29 листопада приїхав до Києва, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію.

За словами ексміністра закордонних справ, це свідчить про те, що у США реагують на позицію європейських політиків стосовно засудження Росії як держави-терориста. Сам же Вашингтон поки що утримується від такого кроку.

Головна мета візиту О'Браєна – домовитися про введення тих самих санкцій, які були б запроваджені, якби США оголосили Росію державою-спонсором тероризму. Однак йдеться про ті сфери, які вигідні й Україні,

– зазначив Огризко.



Представник Держдепу США Джим О'Браєн прибув до України / Фото Посольства США в Києві

На думку дипломата, Вашингтон може посилити тиск на Росію, запровадивши низку додаткових обмежень. Зокрема, йдеться про:

Повне виведення російських банків з системи SWIFT.

Уникнення лазівок, які ще є довкола запроваджених санкцій. Адже Росія продовжує шукати способи, як обійти обмеження.

Тиск у галузі ядерної енергетики. Як розповів Огризко, активним противником санкцій у цій сфері є Будапешт, який хоче й далі "сидіти на ядерній голці Росії". Адже Москва пообіцяла побудувати на території Угорщини атомну станцію.

Коли чекати ефекту від санкцій проти Росії

Як зазначив ексглава МЗС, головне зараз – аби була політична воля для запровадження нових обмежень.

Росія буде хоч і поступово, але втрачати. Основний ефект від цих санкцій ми побачимо наприкінці зими – на початку весни. Тоді російська економіка почне летіти у безодню,

– наголосив Огризко.

Він додав, що головне – аби обсяги західних санкцій лише збільшуватися.

Чому США ще не визнали Росію спонсором тероризму

У США готові йти на додаткові санкції, оскільки поки що не поспішають ухвалювати рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Вашингтон пояснює це тим, що такий крок може вплинути й на партнерів України і позначитися навіть на наданні Києву гуманітарної допомоги.

Як пояснив дипломат, визнання Росії спонсором тероризму означатиме, що США повинні ввести санкції проти будь-якої країни, яка підтримує економічні зв'язки з Москвою.

Станом на сьогодні більша частина європейських країн продовжує мати економічні відносини з Росією. Так, поменшало імпорту газу та нафти, згортаються двосторонні економічні відносини. Однак немає ситуації, коли все заморожено,

– зазначив Огризко.

За словами ексглави МЗС, якщо якась європейська компанія продовжує мати навіть умовний бізнес у Росії і разом з тим працює на українському ринку, то американці повинні будуть накласти на неї санкції.

"Це тонка справа. Саме тому американці думають, як можна досягти тих самих результатів, але не формалізуючи цей статус Росії", – зауважив Огризко.

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