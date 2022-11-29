Ситуация для России ухудшается, – эксглава МИД о санкциях и приезде О'Брайена в Украину

Совет ЕС принял решение добавить обход санкций против России в список уголовных преступлений. Это беспрецедентное решение, которое будет иметь хорошие результаты.

Об этом 24 каналу рассказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, Россия сегодня находит способы обходить санкции.

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Однако нарушения санкционных ограничений стали более чем просто экономическим аспектом.

Если это подняли до уровня преступлений, за которыми будет следовать уголовная ответственность, значит ситуация для России ухудшается. Я не думаю, что какой-то европейский бизнесмен вдруг захочет нарушить эти законы и оказаться в тюрьме,

– сказал Огрызко.

Зачем представитель Госдепа США приехал в Киев

Координатор по санкциям Государственного департамента США Джим О'Брайен 29 ноября приехал в Киев, чтобы обсудить дополнительные меры по усилению давления на Россию.

По словам эксминистра иностранных дел, это свидетельствует о том, что в США реагируют на позицию европейских политиков по осуждению России как государства-террориста. Сам же Вашингтон пока воздерживается от такого шага .

Главная цель визита О'Брайена – договориться о введении тех же санкций, которые были бы введены, если бы США объявили Россию государством-спонсором терроризма. Однако речь идет о тех сферах, которые выгодны и Украине,

– отметил Огрызко.



Представитель Госдепа США Джим О'Брайен прибыл в Украину / Фото Посольства США в Киеве

По мнению дипломата, Вашингтон может усилить давление на Россию, введя ряд дополнительных ограничений. В частности, речь идет о:

Полном выводе российских банков из системы SWIFT.

Избегании лазеек, которые еще есть вокруг введенных санкций. Ведь Россия продолжает искать способы обойти ограничения.

Давлении в области ядерной энергетики. Как рассказал Огрызко, активным противником санкций в этой сфере является Будапешт, который хочет и дальше "сидеть на ядерной игле России". Ведь Москва пообещала построить на территории Венгрии атомную станцию.

Когда ждать эффекта от санкций против России

Как отметил эксглава МИД, главное сейчас – чтобы была политическая воля для введения новых ограничений.

Россия будет хоть и постепенно, но терять. Основной эффект от этих санкций мы увидим в конце зимы – начале весны. Тогда российская экономика начнет лететь в бездну,

– подчеркнул Огрызко.

Он добавил, что главное – чтобы объемы западных санкций только увеличивались.

Почему США еще не признали Россию спонсором терроризма

В США готовы идти на дополнительные санкции, поскольку пока не спешат принимать решение о признании России государством-спонсором терроризма. Вашингтон объясняет это тем, что такой шаг может повлиять и на партнеров Украины и сказаться даже на предоставлении Киеву гуманитарной помощи.

Как объяснил дипломат, признание России спонсором терроризма будет означать, что США должны ввести санкции против любой страны, поддерживающей экономические связи с Москвой.

По состоянию на сегодняшний день большая часть европейских стран продолжает иметь экономические отношения с Россией. Так, уменьшилось количество импорта газа и нефти, сворачиваются двусторонние экономические отношения. Однако нет ситуации, когда все заморожено,

– отметил Огрызко.

По словам эксглавы МИД, если некая европейская компания продолжает иметь даже условный бизнес в России и вместе с тем работает на украинском рынке, то американцы должны будут наложить на нее санкции.

"Это тонкое дело. Именно поэтому американцы думают, как можно добиться тех же результатов, но не формализуя этот статус России", – отметил Огрызко.

Владимир Огрызко рассказал о санкциях против России: смотрите видео

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