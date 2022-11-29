Об этом СМИ говорят со ссылкой на одного из американских чиновников.

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Впрочем, чиновник не рассказал, в какой форме будет предоставлена помощь и сколько она будет стоить.

Когда ждать официального подтверждения

Ожидается, что Блинкен объявит об этом во вторник, 29 ноября, в Бухаресте во время встречи новой координационной группы по энергетике, в которую входят страны G7 и другие государства. Именно во время встречи Блинкен сообщит о том, что США уже сделали для энергетики Украины, а также расскажет о планах передачи нового оборудования.

По словам высокопоставленного чиновника, Вашингтон работает с американскими поставщиками коммунальных услуг и оборудования, а также с европейскими странами, чтобы найти оборудование для восстановления высоковольтных станций, поврежденных российскими ракетными ударами.

Заметим, что ранее Литва приобщилась к помощи украинской энергетике. Сначала литовский город Паланга передал пять мощных генераторов для Бучи Киевской области, а впоследствии Украина получила еще 13 аппаратов. По состоянию на 29 ноября Литва отправила в Украину 6 грузовиков со 114 трансформаторами разной мощности. Всего страна намерена предоставить 252 трансформатора. Общая стоимость помощи оценивается в 2 миллиона евро.



Правила пользования генераторами / Инфографика 24 канала

Добавим, что оккупанты совершили уже 7 масштабных ракетных атак по энергетической инфраструктуре: 10, 11, 17 и 31 октября, а также 11, 15 и 23 ноября. На 28 ноября дефицит мощности в энергосистеме составляет 27%. По всей Украине разворачивают "Пункты несокрушимости", где можно погреться, зарядить гаджеты и получить доступ к интернету.

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