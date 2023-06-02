У світі будуть 2 типи війн, – політолог припустив, де ще можуть спалахнути конфлікти

На сьогодні є 3 гарячі точки в світі: російсько-українська війна, Тихоокеанський регіон та Арктика. Також у низці малих регіонів можуть відбутися локальні конфлікти.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Він додав, що такими потенційними гарячими регіональними точками ймовірно стануть: Середня Азія та Глобальний Південь, де буде декілька потенційних конфліктних точок. Адже кліматичні зміни та нестача води вже стають дуже серйозним фактором.

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США мають сильнішу позицію

В Тихоокеанському регіоні вже зараз відбуваються важливі процеси. Зокрема там триватимуть перші в історії морські навчання США, Японії та Філіппін.

На тлі цього Сполучені Штати запросили на зустріч міністрів оборони США та Китаю, але Пекін відмовився від неї.

Зараз США мають сильнішу позицію, ніж КНР. Але Китай вважає, що вони перебувають на висхідній, і тому поки що відмітають такі дискусії,

– пояснив Саакян.

У США в Тихоокеанському регіоні є низка союзників – Японія, Південна Корея, Філіппіни, Австралія тощо. Проте у випадку військового протистояння, ці країни є отримувачами американської військової допомоги.

Саме тому Сполучені Штати зараз максимально вкладаються в те, щоб ці союзники з тих, кого потрібно обороняти, перетворились на тих, хто може стати пліч-о-пліч з США у боротьбі,

– наголосив політолог.

Адже зараз союзники Сполучені Штатів виглядають доволі легкою здобиччю стосовно Китаю. І тому Японія відмовилась від своєї політики нейтралітету. Країна протягом декількох років хоче вийти на третій за обсягом у світі оборонний бюджет після США та Китаю.

Політолог припустив точки можливих військових конфліктів у світі: дивіться відео

"В контексті усіх цих процесів з часом побачимо розшарування світу на 2 типи війн: геополітично-ціннісні світоглядні війни та війни за воду та інші, необхідні для життя людини ресурси", – підкреслив Олег Саакян.

До чого готується Китай

Днями Сі Цзіньпін провів засідання партійної Комісії з національної безпеки. Він оголосив посадовцям, що Китай повинен готуватися до найгірших сценаріїв в плані нацбезпеки.

Більш того лідер КНР заявив про необхідність пришвидшення модернізації сил та засобів національної безпеки. Та зробити їх ефективнішими у "реальних бойових діях".

Водночас в США вважають, що Китай ухвалив рішення про підготовку до війни з Тайванем у 2027 році. Такої ж думки дотримуються в самому Тайвані. Джозеф Ву, міністр закордонних справ країни, вважає, що 2027 року "потрібно остерігатися", адже саме в цьому році Сі Цзіньпін може піти на свій четвертий термін головування в КНР.