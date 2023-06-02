Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. Він додав, що такими потенційними гарячими регіональними точками ймовірно стануть: Середня Азія та Глобальний Південь, де буде декілька потенційних конфліктних точок. Адже кліматичні зміни та нестача води вже стають дуже серйозним фактором.

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США мають сильнішу позицію

В Тихоокеанському регіоні вже зараз відбуваються важливі процеси. Зокрема там триватимуть перші в історії морські навчання США, Японії та Філіппін.

На тлі цього Сполучені Штати запросили на зустріч міністрів оборони США та Китаю, але Пекін відмовився від неї.

Зараз США мають сильнішу позицію, ніж КНР. Але Китай вважає, що вони перебувають на висхідній, і тому поки що відмітають такі дискусії,

– пояснив Саакян.

У США в Тихоокеанському регіоні є низка союзників – Японія, Південна Корея, Філіппіни, Австралія тощо. Проте у випадку військового протистояння, ці країни є отримувачами американської військової допомоги.

Саме тому Сполучені Штати зараз максимально вкладаються в те, щоб ці союзники з тих, кого потрібно обороняти, перетворились на тих, хто може стати пліч-о-пліч з США у боротьбі,

– наголосив політолог.

Адже зараз союзники Сполучені Штатів виглядають доволі легкою здобиччю стосовно Китаю. І тому Японія відмовилась від своєї політики нейтралітету. Країна протягом декількох років хоче вийти на третій за обсягом у світі оборонний бюджет після США та Китаю.

Політолог припустив точки можливих військових конфліктів у світі: дивіться відео

"В контексті усіх цих процесів з часом побачимо розшарування світу на 2 типи війн: геополітично-ціннісні світоглядні війни та війни за воду та інші, необхідні для життя людини ресурси", – підкреслив Олег Саакян.

Важливо! На початку травня міністр оборони США Ллойд Остін запропонував зустріч китайському колезі Лі Шанфу на щорічному безпековому форумі в Сінгапурі, який відкриється 2 червня. Однак Пекін відхилив цю пропозицію, причому, аж 30 травня. Офіційного пояснення причини відмови Китай не надав. Однак аналітики припускають, що Пекін роздратували санкції, які запровадили проти нього США.

До чого готується Китай