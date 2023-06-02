Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он добавил, что такими потенциальными горячими региональными точками, вероятно, станут: Средняя Азия и Глобальный Юг, где будет несколько потенциальных конфликтных точек. Ведь климатические изменения и нехватка воды уже становятся очень серьезным фактором.

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США имеют более сильную позицию

В Тихоокеанском регионе уже сейчас проходят важные процессы. В частности, там будут пройдут первые в истории морские учения США, Японии и Филиппин.

На фоне этого США пригласили на встречу министров обороны США и Китая, но Пекин отказался от нее.

Сейчас у США более сильная позиция, чем КНР. Но Китай считает, что они находятся на восходящей, и потому пока отметают такие дискуссии,

– объяснил Саакян.

В США в Тихоокеанском регионе есть ряд союзников – Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия и т.д. Однако в случае военного противостояния, эти страны являются получателями американской военной помощи.

Именно поэтому Соединенные Штаты сейчас максимально вкладываются в то, чтобы эти союзники из тех, кого нужно оборонять, превратились в тех, кто может стать бок о бок с США в борьбе,

– подчеркнул политолог.

Ведь сейчас союзники Соединенных Штатов выглядят довольно легкой добычей по отношению к Китаю. И потому Япония отказалась от своей политики нейтралитета. Страна за несколько лет хочет выйти на третий по объему в мире оборонный бюджет после США и Китая.

Политолог допустил точки возможных военных конфликтов в мире: смотрите видео

"В контексте всех этих процессов со временем увидим расслоение мира на 2 типа войн: геополитически-ценностные мировоззренческие войны и войны за воду и другие необходимые для жизни человека ресурсы", - подчеркнул Олег Саакян.

Важно! В начале мая министр обороны США Ллойд Остин предложил встречу китайскому коллеге Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре, который откроется 2 июня. Однако Пекин отклонил это предложение, причем, только 30 мая. Официальное объяснение причин отказа Китай не предоставил. Однако аналитики предполагают, что Пекин разозлили санкции, введенные против него США.

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