Речь идет об уроках от необходимости создать устойчивый поток боеприпасов и вплоть до инноваций в космосе. Замглавы Пентагона Кэтлин Гикс заявила, что "преимуществ много".

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Какие уроки Пентагон извлекает в Украине

Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта из-за украинского конфликта,

– заявила Гикс.

Чиновница объяснила, что страна столкнулась с одной из самых больших проблем – многие оборонительные подрядчики опасаются наращивать производство боеприпасов, в случае, если США решат прекратить их закупку через год или два. Это произошло, когда Штаты пытались обеспечить Украину оружием и боеприпасами для противостояния России.

По данным издания, теперь Пентагон, опираясь на 14-месячный опыт войны в Украине, настаивает на том, чтобы предоставить производителям оружия большую предсказуемость, заключая долгосрочные контракты.

Заметьте США готовы отправить войска на Тайвань в случае вторжения Китая

США хочет ускорить поставки боеприпасов на Тайвань

Министерство обороны США обеспечило то, что называется президентскими полномочиями, чтобы ускорить поставки оружия в Тайвань. Эти полномочия позволяют отправлять запасы вооружений на остров, а позже – заменять их.

Мы думаем о том, как использовать эти полномочия прямо сейчас для более быстрой и большей мощности доставки боеприпасов для обеспечения наших сил в Тихом океане,

– заявила Гикс.

Издание также отмечает, что Украина и страна-оккупант столкнулись с нехваткой ключевых боеприпасов во время конфликта. Соединенные Штаты столкнулись с истощением своих собственных запасов, поскольку они поставляют оружие Киеву.

Обратите внимание! В начале апреля стало известно, что Пентагон получил полномочия по поставкам оружия Тайваню, такие же как и для Украины. По данным Defense News, Министерство обороны США получило расширенные полномочия, однако Конгресс США еще не выделил для этого деньги.

Что известно о влиянии войны на космические инновации

Замглавы Пентагона Кэтлин Гикс заявила, что война высветила "невероятную экосистему коммерческих космических инноваций в США".

Чиновница заверила, что во время войны это помогло:

поддерживать интернет в Украине;

позволило украинским силам точно обнаруживать цели, получать снимки линии фронта;

предоставило множество спутниковых изображений, проливающих свет на действия российских войск.

"Это помогает нам думать о тех возможностях, которые лучше всего инвестировать", – объяснила Кэтлин Гикс.

Как война в Украине помогает Китаю готовить вторжение на Тайвань

Президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов рассказал, что Китай хочет помогать России, не попадая под санкции и зарабатывая деньги с Запада. Однако Запад демонстрирует Китаю, что придерживаться такой позиции невозможно. Так что Пекину придется сделать выбор.

Более того, Китаю выгодна слабая Россия. Мол, тогда он может "выкачивать" из нее все, доводя до "обморочного" состояния. Подробнее об этом – читайте по ссылке.