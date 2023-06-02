В мире будут 2 типа войн, – политолог предположил, где еще могут вспыхнуть конфликты

На сегодняшний день есть 3 горячие точки в мире: российско-украинская война, Тихоокеанский регион и Арктика. Также в ряде малых регионов могут произойти локальные конфликты.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он добавил, что такими потенциальными горячими региональными точками, вероятно, станут: Средняя Азия и Глобальный Юг, где будет несколько потенциальных конфликтных точек. Ведь климатические изменения и нехватка воды уже становятся очень серьезным фактором.

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США имеют более сильную позицию

В Тихоокеанском регионе уже сейчас проходят важные процессы. В частности, там будут пройдут первые в истории морские учения США, Японии и Филиппин.

На фоне этого США пригласили на встречу министров обороны США и Китая, но Пекин отказался от нее.

Сейчас у США более сильная позиция, чем КНР. Но Китай считает, что они находятся на восходящей, и потому пока отметают такие дискуссии,

– объяснил Саакян.

В США в Тихоокеанском регионе есть ряд союзников – Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия и т.д. Однако в случае военного противостояния, эти страны являются получателями американской военной помощи.

Именно поэтому Соединенные Штаты сейчас максимально вкладываются в то, чтобы эти союзники из тех, кого нужно оборонять, превратились в тех, кто может стать бок о бок с США в борьбе,

– подчеркнул политолог.

Ведь сейчас союзники Соединенных Штатов выглядят довольно легкой добычей по отношению к Китаю. И потому Япония отказалась от своей политики нейтралитета. Страна за несколько лет хочет выйти на третий по объему в мире оборонный бюджет после США и Китая.

Политолог допустил точки возможных военных конфликтов в мире: смотрите видео

"В контексте всех этих процессов со временем увидим расслоение мира на 2 типа войн: геополитически-ценностные мировоззренческие войны и войны за воду и другие необходимые для жизни человека ресурсы", - подчеркнул Олег Саакян.

К чему готовится Китай

На днях Си Цзиньпин провел заседание партийной комиссии по национальной безопасности. Он объявил должностным лицам, что Китай должен готовиться к худшим сценариям в плане нацбезопасности.

Более того, лидер КНР заявил о необходимости ускорения модернизации сил и средств национальной безопасности. И сделать их более эффективными в "реальных боевых действиях".

В то же время в США считают, что Китай принял решение о подготовке к войне с Тайванем в 2027 году. Такого же мнения придерживаются в самом Тайване. Джозеф Ву, министр иностранных дел страны, считает, что 2027 года "нужно опасаться", ведь именно в этом году Си Цзиньпин может пойти на свой четвертый срок председательства в КНР.