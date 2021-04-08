Адміністрація президента Джо Байдена міркує над можливістю створення посади спеціального представника, відповідального за міжнародні переговори щодо "Північного потоку-2". Кінцевою метою його роботи мало б бути припинення будівництва цього російського газопроводу.

Про це дізналися журналісти у Сполучених Штатах Америки. На їхню думку, на новостворену посаду головним кандидатом розглядають Амоса Гокстейна.

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Байден проти "Північного потоку-2": навіщо потрібен спецпредставник

Видання Politico запевняє, що Білий дім веде перемовини про створення посади спеціального представника США, відповідального за міжнародні переговори навколо "Північного потоку-2".

Він повинен буде докласти максимум зусиль, аби будівництво цього газопроводу з Росії до Німеччини остаточно зупинили .

. Адже адміністрація Байдена не збирається дозволити Росії завдяки "Північному потоку-2" отримати заплановані значні політичні й фінансові зиски.

Головним кандидатом на посаду спецпредставника є начебто Амос Гокстейн. Цей чоловік має великий досвід у перемовинах в енергетичній царині.

Що цікаво, Амос Гокстейн за президента Барака Обами був координатором енергетичних питань, а ще йтодішнього віцепрезидента, а нині президента Джо Байдена.Також він до кінця 2020 року був членом Наглядової ради українського

Наразі про детальні повноваження нового спецпредставника нічого не відомо. Сам Гокстейн коментарів журналістам не дає – через "делікатну дипломатичну ситуацію" (США протистоять Кремлю, але не дуже б хотіли сваритися з Берліном).

Найголовніше, що слід пам'ятати про "Північний потік-2"

За даними компанії Nord Stream 2 AG, вже прокладено 2339 з 2460 кілометрів труб – це 95% газопроводу.

Тільки завдяки американським санкціям на початку 2020 року будівництво "Північного потоку-2" вдалося призупинити .

. Проти будівництва цього газопроводу виступає Україна, адже вона ризикує втратити чимало грошей , які Росія платить за використання української ГТС.

, які Росія платить за використання української ГТС. А також США, Польща і країни Балтії, які переконані, що добудова проєкту суттєво поглибить енергетичну залежність Європи від Росії.

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