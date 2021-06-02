У США хотіли обміняти санкції щодо "Північного потоку-2", – Фесенко пояснив, до чого тут Україна

Сполучені Штати планували "розміняти" санкції проти добудови "Північного потоку-2" на деескалацію біля кордонів України. Американські аналітики, близькі до Демократичної партії, писали про це ще у квітні 2021 року.

Саме в період, коли відбулося активне загострення з боку Росії біля українських кордонів. Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, у квітні 2021 року активізувалися перемовини між США й Росією. Зокрема, обговорювалося питання щодо газопроводу "Північний потік-2".

"Тоді деякі американські аналітики писали: "Давайте запропонуємо такий варіант обміну, розміну. Ми не будемо блокувати фінальну стадію будівництва "Північного потоку-2, а в обмін Росія проводить деескалацію на українському кордоні". Такий варіант пропонувався", – відзначив він.

Американці занадто рано почали йти на поступки росіянам, – Фесенко

Політолог припустив, що зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним у червні 2021 року – це будуть торги з позиції сили. Адже обидві сторони демонструють свою непоступливість. США і Росія хочуть відновити переговори, хочуть нормалізувати двосторонні відносини.

Але Байден каже: "Я буду нагадувати про Навального, про Україну, критикувати російську позицію щодо утисків демократії в Росії". В обмін росіяни кажуть: "Ми проводитимемо військові навчання, формуватимемо військові угруповання на західних кордонах Росії",

– розповів він.

Володимир Фесенко вважає, що американці занадто рано почали йти на поступки росіянам. Може бути суто тактичний програш. Якщо вони ще до переговорів обіцяють поступки, тоді Путін може подякувати, а в обмін –нічого не запропонує. Відтак США можуть припуститися тактичної помилки.