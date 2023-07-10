Україна хоче подати заяву на вступ у НАТО: США та Німеччина – проти

Напередодні саміту НАТО США і Німеччина опинилися під тиском союзників з вимогою продемонструвати більшу підтримку можливого членства України в НАТО. Однак Берлін і Вашингтон готові блокувати членство України в НАТО.

Чиновники, які були ознайомлені з ходом переговорів, повідомили Financial Times, що інших членів Альянсу застала зненацька "консервативна" позиція США та Німеччини.

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У НАТО виникли розбіжності щодо меж підтримки Києва

Президент США Джо Байден розвіяв надії Києва на прорив у питанні членства, заявивши, що не вважає Україну готовою.

Як пише Financial Times, переговори про те, як охарактеризувати заявку України на членство в НАТО, які стають дедалі складнішими, загрожують викрити розбіжності щодо меж підтримки Києва та побоювання США і Німеччини, що НАТО може бути втягнуте у війну.

Президент Володимир Зеленський пригрозив, що не поїде на саміт, якщо НАТО не продемонструє конкретного прогресу в порівнянні із заявою 2008 року, в якій лише говорилося, що Україна "стане" членом Альянсу.

Розбіжності між країнами НАТО можуть загрожувати допомозі України

Розбіжності загрожують затьмарити прогрес щодо окремих довгострокових гарантій безпеки для Києва. Велика Британія, Франція, Німеччина, США та інші союзники мають намір оголосити про широку угоду на саміті, повідомили FT два чиновники, які ознайомили з планами.

Пропозиція передбачає створення багатосторонньої структури, в рамках якої країни могли б брати на себе двосторонні зобов'язання щодо надання військової та фінансової підтримки. Однак це може бути відкладено до закінчення саміту, додали чиновники.

Очікується, що коаліція союзників оголосить про початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Більшість членів НАТО хочуть політичного рішення щодо вступу України

Переговори в неділю між послами країн-членів НАТО не змогли досягти компромісу щодо тексту заяви лідерів, повідомили чиновники, додавши, що, ймовірно, лідери самі доопрацюють його на саміті.

"Більшість хоче, щоб у комюніке було поняття політичного рішення", – сказала одна людина, поінформована про переговори. "Інші турбуються про автоматизм".

Ті, хто наполягають на чіткому шляху вступу Києва до Альянсу, стверджують, що менше означало б, що НАТО ігнорує прохання України про повоєнний захист відповідно до статті 5 про взаємну оборону, і допомогло б російському лідеру Владіміру Путіну досягти однієї із цілей вторгнення, які він заявив: заблокувати вступ країни до Альянсу

Але опоненти, на чолі з Німеччиною і США, кажуть, що НАТО не може погодитися ні на що, що може свідчити про те, що Україна перебуває на шляху до членства без попереднього дотримання суворих стандартів управління, військових стандартів та озброєнь, і що Альянс не може брати на себе будь-які зобов'язання, не знаючи, чим закінчиться війна і коли.

Скасування ПДЧ та військова допомога: що пропонують Україні

Країни, які виступають проти формального "шляху", кажуть, що найбільш нагальним питанням є забезпечення того, щоб Україна не програла війну. Вони вказують на безпрецедентний рівень військової та фінансової підтримки, наданої Києву, як на доказ своєї прихильності.

У своєму виступі в Бундестазі минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не підтримує швидкий вступ України до НАТО.

Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію. Тому я пропоную зосередитися на пріоритеті у Вільнюсі, а саме на зміцненні боєздатності України,

– сказав Шольц.

Альянс підвищить рівень відносин між Україною та НАТО до формату Ради, що дозволить Києву скликати кризові зустрічі. Дипломати заявили, що це поглибить сферу співпраці між двома сторонами. Вона також може слугувати органом, який зможе регулярно відстежувати прогрес на шляху до вступу до Альянсу.

31 член Альянсу також тимчасово погодився відмовитися від формалізованого Плану дій щодо членства (ПДЧ), як тільки буде прийнято політичне рішення про вступ України.

За словами двох дипломатів, ПДЧ буде замінений кроками, які забезпечать виконання Україною стандартів щодо антикорупційних реформ, сумісності озброєнь та адміністративних питань, таких як захист обміну розвідданими.

Пропозиція восьми східних членів Альянсу зобов'язує міністрів закордонних справ країн-членів НАТО провести переоцінку прогресу України в листопаді.

НАТО і Німеччина відмовилися від коментарів.

Німецькі ЗМІ заявили, що Берлін блокує вступ України в НАТО

Як пише BILD, США і Німеччина блокуватимуть членство України в НАТО.

"Я можу підтвердити, що США і Німеччина блокують офіційну заявку України на вступ до НАТО", – повідомило журналістам одне з високопоставлених джерел.

Раніше британська газета Telegraph повідомила про те, що Німеччина готується блокувати заявку України на вступ до НАТО. Подати її, як стверджують співрозмовники BILD, 11 липня збирається президент Зеленський.

Інше джерело BILD із дипломатичних кіл Східної Європи каже, що Німеччина і США не тільки хочуть заблокувати заявку, а й "чинять тиск" на інших членів НАТО, щоб ті приєдналися до їхньої позиції.

За словами ще одного дипломата, Берлін і Вашингтон хочуть "підсумкової декларації, яка навряд чи вийде за рамки бухарестської декларації 2008 року".

За даними BILD, Зеленський "вкрай роздратований" тим, що заявку України про членство в НАТО спробують заморозити, оскільки він "планував приїхати до Вільнюса з чіткою метою – запустити процес".

Проте існує і великий альянс країн, які виступають на підтримку прийому України в НАТО. За інформацією BILD, це не тільки країни Балтії та Польща, а також Болгарія, Румунія, Швеція, Туреччина і Франція.