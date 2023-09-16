США передали Україні 3D-принтери, що друкують запчастини до техніки на полі бою, – Пентагон

Відтепер запчастини до військової техніки можна буде надрукувати на 3D-принтері. Відповідну техніку Україна отримала від США.

Це техніка промислового рівня. Минулого місяця 3D-принтери доставили в Україну, а вже минулого тижня українці завершили своє навчання з користування ними. Про це виданню "Голос Америки" зазначив помічник міністра оборони США із питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, інформує 24 Канал.

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Робота 3D-принтерів

Один 3D-принтер має розмір з вантажівку. За допомогою нього можна надрукувати усі запчастини, зазначають американські фахівці. Головна перевага – пришвидшення процесу і нові можливості. Тобто 3D-принтер дозволяє виготовляти деталі, які неможливо було зробити у звичайних умовах.

"На початку українці друкували власні 3D-деталі, не маючи пакетів технічних даних. То ж ми навели з цим лад, разом з іншими країнами. Тепер вони мають всі пакети технічних даних", – відзначив ЛаПланте.

До слова, американські військові використовують 3D-принтери, за допомогою яких друкують мости з бетону. Так, морські піхотинці з Каліфорнії усього за три дні замість традиційних півтори тижні створили нову переправу.

Американські військові створили міст за допомогою 3D-принтера / Скриншот з відео

Усе робить машина, а військові лише керують нею: створюють проєкт, деталі. До слова, 3D-принтери економлять не лише час, але й гроші. Такий міст як на фото американським військовим обійшовся у менш ніж тисячу доларів, інші б, традиційні, потягнули на 75 тисяч.

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