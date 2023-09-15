Таким чином це рішення носить здебільшого політичний характер, про що 24 Каналу заявила нардепка, керівниця ТСК для контролю за використанням озброєння Олександра Устінова. Вона пояснила, які системи моніторингу, зокрема, за американською зброєю існують в Україні.

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Моніторинг зброї

За словами Устінової, подібна група вже давно створена в американському посольстві у Києві. Зокрема, у військового аташе є окрема група, яка займається моніторингом і у неї є відповідний перелік зброї.

Вони розуміють, що не хочуть втратити свої напрацювання. Відповідно ми за кожну одиницю, деталь, якщо її втрачаємо – звітуємо. Це робиться на противагу певним республіканцям, які заявляли, що невпевнені куди йдуть гроші, зброя. Чи дійсно нею користуються, а не перепродають,

– пояснила нардепка.

Ба більше – у лютому генеральний інспектор Роберт Сторч відвідував Київ з перевіркою. На закритому засіданні в Конгресі він звітував, що не знайшов жодних зловживань щодо американської зброї в Україні.

"Ми готові. У нас є чудові американські системи трекінгу зброї, які вони нам рекомендували і ми їх інсталювали. У нас є система, яка дозволяє подивитися де, скільки і в якій бригаді знаходиться та чи інша зброя. І американське посольство має доступ до цієї системи", – наголосила Устінова.

Крім цього наприкінці 2022 року Україна запустила новий трекінг, де спеціальний код сканують спочатку в США, потім у польському логістичному штабі і третій чек відповідно відбувається вже в українських центрах.

"Американці знають про переміщення своєї зброї. Я не чула нарікань щодо її використання", – ще раз підкреслила керівниця ТСК для контролю за використанням озброєння.

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