Представники моніторингової групи контролюватимуть використання допомоги на місцях й перебуватимуть у Києві.

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В чому причина посилення моніторингу

Адміністрація Байдена нещодавно запросила у Конгресу 24 мільярди доларів на додаткову допомогу для України, включаючи 13 мільярдів доларів на допомогу у сфері безпеки, адже президент та інші високопосадовці адміністрації пообіцяли допомагати українцям "стільки, скільки потрібно".

Але деякі республіканці налаштовані скептично і дедалі більше з них починають ставити під сумнів доцільність витрачання мільярдів доларів на Україну, при цьому закликаючи до посилення контролю. Примітно, що заклики республіканців до посилення контролю є одностайними.

Як працюватиме моніторингова група

Генеральний інспектор Міністерства оборони повідомив, що високопоставлений представник США розпочав роботу в Україні наприкінці серпня. Натомість до кінця вересня повинна прибути решта персоналу.

Це вперше, коли генеральний інспектор матиме персонал в Україні після російського вторгнення в лютому 2022 року. Моніторингова група базується в посольстві США. Вона контролюватиме допомогу, яка з моменту початку правління адміністрації Байдена склала понад 43,7 мільярда доларів.