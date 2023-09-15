Таким образом, это решение носит в основном политический характер, о чем 24 Каналу заявила нардеп, руководитель ВСК для контроля за использованием вооружения Александра Устинова. Она пояснила, какие системы мониторинга, в частности, за американским оружием, существуют в Украине.

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Мониторинг оружия

По словам Устиновой, подобная группа уже давно создана в американском посольстве в Киеве. В частности, у военного атташе есть отдельная группа, которая занимается мониторингом и имеет соответствующий перечень оружия.

Они понимают, что не хотят потерять свои наработки. Соответственно, мы за каждую единицу, деталь, если ее теряем – отчитываемся. Это делается в противовес определенным республиканцам, которые заявили, что неуверенны куда уходят деньги, оружие. Действительно ли им пользуются, а не перепродают,

– объяснила нардепка.

Более того – в феврале генеральный инспектор Роберт Сторч посещал Киев с проверкой. На закрытом заседании в Конгрессе он отчитывался, что не нашел никаких злоупотреблений в отношении американского оружия в Украине.

"Мы готовы. У нас есть замечательные американские системы треккинга оружия, которые они нам рекомендовали и мы их инсталлировали. У нас есть система, позволяющая посмотреть где, сколько и в какой бригаде находится то или иное оружие. И американское посольство имеет доступ к этой системе", – подчеркнула Устинова.

Кроме этого, в конце 2022 года Украина запустила новый трекинг, где специальный код сканируют сначала в США, затем в польском логистическом штабе и третий чек соответственно происходит уже в украинских центрах.

"Американцы знают о перемещении своего оружия. Я не слышала нареканий на его использование", – еще раз подчеркнула руководительница ВСК для контроля за использованием вооружения.

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